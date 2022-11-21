Нерухомість в Європі: скільки коштують квартири у новобудовах в різних європейських містах — Finance.ua
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Нерухомість в Європі: скільки коштують квартири у новобудовах в різних європейських містах

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Нерухомість в Європі: скільки коштують квартири у новобудовах в різних європейських містах
Нерухомість в Європі: скільки коштують квартири у новобудовах в різних європейських містах
Нещодавно було проведено масштабне дослідження цін на нерухомість на міжнародному ринку. У цілому дослід охопив 23 країни та 68 міст Європи.
Звіт був представлений консалтинговою компанією Deloitte — Property Index, Overview of European Residential Markets.

ТОП-5 країн із найдорожчою нерухомістю

Враховуючи вартість новобудов, найдорожчою країною виявилася Великобританія. Вартість квадратного метра там становить приблизно 4 905 євро.
Наступними найдорожчими країнами стали Австрія, Франція, Німеччина та Нідерланди.
Якщо ж говорити про міста, в яких найдорожча нерухомість, то ними виявилися Париж та Мюнхен.
Лідерами росту цін на житло стали словацьке місто Кошиці, де ціни на нерухомість підвищилися на 38,2%, та нідерландський Роттердам, де зафіксоване зростання на 27,7%.

У яких країнах найнижча ціна на купівлю нерухомості

Найдешевше житло можна придбати на Балканах: наприклад, в Боснії і Герцеговині ви матимете можливість придбати абсолютно нову квартиру за ціною не вище 1 000 євро за квадратний метр. Ненова квартира буде коштувати ще дешевше.
Згідно з дослідженням, у Сербії, Польщі, Болгарії, Румунії, Португалії, Ірландії та Латвії житло буде коштувати не дорожче 2 000 євро за квадратний метр.
Нерухомість в Європі: скільки коштують квартири у новобудовах в різних європейських містах
Дослідники також назвали європейські міста з найнижчими цінами на нове житло. Відповідно до звіту, в Європі є лише два міста, у яких можна придбати житло не дорожче 1 000 євро за квадратний метр. Цими містами виявилися Варна — 885 євро за квадратний метр, та Бургас — 900 євро за квадратний метр.
При цьому єдиними містами Старого Світу, у яких дійсно фіксується падіння цін на нерухомість, виявилися французький Марсель (-6%) та словенський Целе (-6,1%).

Житло в оренду: в яких містах найвищі та найнижчі ціни

Враховуючи середню вартість оренди, очевидним лідером став Париж, маючи показник не менше 29,1 євро за квадратний метр. Також зазначається, що найдешевше житло можно орендувати в болгарських містах — Варні та Бургасі.
Слід зазначити, що у дослідженні були розглянуті лише великі населені пункти. Аналітики зазначають, що у маленьких містах та поселеннях житло коштує набагато дешевше.
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За матеріалами:
visitukraine.today
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