Застаріла конструкція: НКЦПФР скасовує сертифікацію фахівців — Finance.ua
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Застаріла конструкція: НКЦПФР скасовує сертифікацію фахівців

Казна та Політика
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Застаріла конструкція: НКЦПФР скасовує сертифікацію фахівців
Застаріла конструкція: НКЦПФР скасовує сертифікацію фахівців
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повністю скасовує свої нормативні акти про сертифікацію фахівців.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
Працівникам всіх професійних учасників ринків капіталу тепер не потрібен сертифікат як для отримання ліцензії, так і для провадження професійної діяльності, не лише під час дії військового стану, а й після його закінчення.
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«Від початку нашої каденції ми боролися з цією застарілою конструкцією, коли працівник та директор повинні були кожні три роки отримувати сертифікат. Ми доклали багато зусиль на цьому шляху, щоб сьогодні ми могли сказати — сертифікати не потрібні. Нарешті цей архаїзм в минулому. Це лише початок, ми рішуче налаштовані переформатувати функціонал регулятора, стати доступними та зручними для учасників ринку», — повідомив Голова НКЦПФР Руслан Магомедов.
Так, Комісією прийнято рішення про визнання таким, що втратило чинність Положення про сертифікацію фахівців з питань ринків капіталу та організованих товарних ринків (рішення від 13 серпня 2013 року № 1464).
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Це стало можливим завдяки змінам у переліку повноважень регулятора, внесеними Законом України № 3585-IX. Зокрема, у Комісії наразі відсутні повноваження щодо сертифікації фахівців.
За матеріалами:
Finance.ua
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