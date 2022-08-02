Засновник сервісу доставки їжі Goodex продав польський бізнес — Finance.ua

Засновник сервісу доставки їжі Goodex продав польський бізнес
Засновник сервісу доставки їжі Goodex (раніше Foodex) Владислав Савченко продав польську частину бізнесу.
Про це він написав у Facebook.
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«Останній рік проект жив на дві країни — з філіями у Києві та польському Бидгощі. В український бізнес інвестовано близько $4 млн. Польському знадобилося вчетверо менше, щоб за неповний рік отримати €2 млн виручки та дійти до самоокупності. Це виглядало непоганим моментом, щоб вийти», — написав Савченко.
Сервіс Foodex24.pl придбали засновники мережі Best Market — вихідці з кіровоградської області Роман та Сергій Колесники. Нові власники поки що розвиватимуть компанію під брендом Foodex24.pl.
Довідка Finance.ua:
- у квітні цього року сервіс швидкої доставки їжі Goodex припинив роботу в Україні.
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