Засновник сервісу доставки їжі Goodex продав польський бізнес — Finance.ua
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Засновник сервісу доставки їжі Goodex продав польський бізнес

Фондовий ринок
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Засновник сервісу доставки їжі Goodex продав польський бізнес
Засновник сервісу доставки їжі Goodex продав польський бізнес
Засновник сервісу доставки їжі Goodex (раніше Foodex) Владислав Савченко продав польську частину бізнесу.
Про це він написав у Facebook.
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«Останній рік проект жив на дві країни — з філіями у Києві та польському Бидгощі. В український бізнес інвестовано близько $4 млн. Польському знадобилося вчетверо менше, щоб за неповний рік отримати €2 млн виручки та дійти до самоокупності. Це виглядало непоганим моментом, щоб вийти», — написав Савченко.
Сервіс Foodex24.pl придбали засновники мережі Best Market — вихідці з кіровоградської області Роман та Сергій Колесники. Нові власники поки що розвиватимуть компанію під брендом Foodex24.pl.

Довідка Finance.ua:

  • у квітні цього року сервіс швидкої доставки їжі Goodex припинив роботу в Україні.
За матеріалами:
НВ
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