Засновник сервісу доставки їжі Goodex продав польський бізнес — Finance.ua

Засновник сервісу доставки їжі Goodex продав польський бізнес Вчора 17:20 — Фондовий ринок

Засновник сервісу доставки їжі Goodex продав польський бізнес

Засновник сервісу доставки їжі Goodex (раніше Foodex) Владислав Савченко продав польську частину бізнесу.

Про це він написав у Facebook.

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«Останній рік проект жив на дві країни — з філіями у Києві та польському Бидгощі. В український бізнес інвестовано близько $4 млн. Польському знадобилося вчетверо менше, щоб за неповний рік отримати €2 млн виручки та дійти до самоокупності. Це виглядало непоганим моментом, щоб вийти», — написав Савченко.

Сервіс Foodex24.pl придбали засновники мережі Best Market — вихідці з кіровоградської області Роман та Сергій Колесники. Нові власники поки що розвиватимуть компанію під брендом Foodex24.pl.

Довідка Finance.ua:

у квітні цього року сервіс швидкої доставки їжі Goodex припинив роботу в Україні.

НВ За матеріалами:

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