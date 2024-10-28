Засновник «Мівіни» створює фонд на $150 млн для інвестицій у технологічні стартапи — Finance.ua

Засновник «Мівіни» створює фонд на $150 млн для інвестицій у технологічні стартапи Сьогодні 19:35 — Фондовий ринок

Засновник «Мівіни» створює фонд на $150 млн для інвестицій у технологічні стартапи, forbes.ua

Технологічний інвестиційний фонд VinVentures, заснований мільярдером Фам Нят Вионгом і Vingroup (VIC), офіційно розпочав свою діяльність, маючи на меті розвиток інноваційної екосистеми стартапів у В’єтнамі та регіоні.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Метою фонду є фінансування проривних технологій і створення нових цифрових компаній. VinVentures управляє активами на суму 150 млн USD, з яких 100 млн — це портфельні інвестиції Vingroup, а решта 50 млн будуть розподілені протягом наступних 3−5 років.

Фонд зосереджується на високотехнологічних напрямках, зокрема штучному інтелекті (AI), напівпровідниках, хмарних технологіях та інших перспективних продуктах, проте залишається відкритим для стартапів із різних галузей. VinVentures планує інвестувати на етапах Seed та Series A, зокрема у стартапи з в’єтнамськими засновниками, і надалі розширити інвестиції на ринки Сингапуру, Індонезії та Філіппін.

Процес інвестування VinVentures включає зустрічі з командами стартапів, вивчення продукту, ринку, проведення оцінки та підписання угоди. Від подання заявки до виділення коштів проходить від 2 до 3 місяців, а для великих проєктів — до 6 місяців. Серед умов для отримання інвестицій — високі темпи росту стартапу, перспективи комерціалізації, реальна користь продукту й наявність досвідченої команди засновників. VinVentures стає акціонером стартапів, плануючи одержати прибуток від інвестицій.

Крім фінансування, VinVentures пропонує стартапам підтримку через мережу Vingroup, надаючи доступ до тестування продуктів, консультацій зі стратегічного розвитку й можливість співпраці з великими партнерами. За словами Лє Хан Тує Лам, виконавчого директора VinVentures, фонд створює умови для розвитку стартапів на внутрішньому та міжнародному ринках, забезпечуючи якісні можливості для зростання.

Інвестування в технологічні стартапи — ключова частина стратегії Vingroup для позиціонування як провідного технологічного гравця у В’єтнамі. Перед VinVentures група успішно інвестувала у стартапи через фонди Vingroup Ventures і VinTech City.

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