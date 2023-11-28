Засновник Alibaba Джек Ма відкриває новий бізнес — Finance.ua

Засновник Alibaba Джек Ма відкриває новий бізнес Сьогодні 05:11 — Фондовий ринок

Засновник Alibaba Джек Ма відкриває новий бізнес

Співзасновник Alibaba Джек Ма заснував нову компанію у місті Ханчжоу під назвою «Hangzhou Ma’s Kitchen Food», яка займається продажем фасованих продуктів харчування.

Про це повідомляє Insider.

Зазначається, що Джек Ма зареєстрував компанію під назвою «Hangzhou Ma’s Kitchen Food» в місті, де базується Alibaba.

Зареєстрований капітал компанії становить 1,4 млн дол., повідомляє South China Morning Post, що належить Alibaba, з посиланням на офіційний корпоративний реєстр National Enterprise Credit Information Publicity System.

Читайте також Спонсор війни Alibaba відмовляється від планів через санкції США, а засновник компанії продасть акції

Нова компанія повністю належить інвестиційній компанії Ма. Загалом компанія займається продажем фасованих продуктів харчування, а також переробкою та роздрібною торгівлею сільськогосподарською продукцією.

«Інтерес Ма до сільського господарства, схоже, з’явився після переслідувань його бізнесу в 2020 році після того, як він розлютив Пекін своєю критичною промовою про систему фінансового регулювання Китаю», — йдеться в повідомленні.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.