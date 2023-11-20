Спонсор війни Alibaba відмовляється від планів через санкції США, а засновник компанії продасть акції — Finance.ua

Спонсор війни Alibaba відмовляється від планів через санкції США, а засновник компанії продасть акції Сьогодні 09:12 — Фондовий ринок

Китайський інтернет-гігант Alibaba Group Holding оголосив, що відмовиляється від планів виділення в самостійну компанію «хмарного» бізнесу.

Про це йдеться у прес-релізі компанії, пише Fortune.

Повідомляється, що нещодавнє розширення обмежень на експорт сучасних комп’ютерних чипів зі США до Китаю може суттєво негативно вплинути на здатність хмарного сегмента продавати продукти і послуги та виконувати умови наявних контрактів.

З огляду на ці обставини, Alibaba вирішила відмовитися від повного виокремлення хмарного бізнесу, натомість зосередиться на розробці «моделі сталого зростання» підрозділу.

Крім того, компанія взяла паузу в здійсненні планів щодо виведення на біржу мережі продовольчих магазинів Freshippo. Інтернет-гігант оцінює ринкову кон’юнктуру та інші фактори, які допоможуть провести успішне IPO.

Слідом за цим повідомленням сімейний траст засновника Alibaba Group Holding Джека Ма оголосив про продаж 10 млн цінних паперів (ADR) компанії на загальну суму близько 871 млн доларів.

Як ідеться в документах, надісланих до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США, акції буде продано 21 листопада фондами JSP Investment і JC Properties, які є частиною трасту.

ADR компанії подешевшали на 9,1% за підсумками торгів 16 листопада і втрачають 4% на попередніх торгах у п’ятницю. З початку поточного року їхня вартість знизилася на 10,2%.

Економічна Правда За матеріалами:

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