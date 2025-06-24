Зарядка електромобілів у Німеччині дорожча, ніж заправка бензином — Finance.ua

Зарядка електромобілів у Німеччині дорожча, ніж заправка бензином Сьогодні 04:17 — Технології&Авто

Зарядка електромобілів у Німеччині дорожча, ніж заправка бензином

В Німеччині вартість зарядки електрокара перевищує ціну на бензин. Це може поставити під загрозу екологічний транспортний перехід.

Про це повідомляє enkorr.

Постачальник електроенергії Lichtblick повідомив, що середня вартість зарядки електрокара на 100 км пробігу становить 10,45 євро на звичайних станціях і 12,06 євро на швидкісних. Для такої ж відстані потрібно приблизно шість літрів бензину, який коштує близько 10 євро.

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Видання зазначає, що проблема з тарифами існує через низьку конкуренцію. Більшість зарядних станцій належать місцевим енергетичним компаніям, пов’язаним із мережевими операторами.

Журналісти пишуть, що Німеччина має надлишкову «зелену» інфраструктуру. В країні 154 000 точок підзарядки загальноною потужністю 5,5 гігават. Однак звичайна станція, за статистикою, обслуговує менше одного авто на день.

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