Зарплати держслужбовців до та під час великої війни: як змінювалися витрати з бюджету — Finance.ua

Зарплати держслужбовців до та під час великої війни: як змінювалися витрати з бюджету Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Зарплати держслужбовців до та під час великої війни: як змінювалися витрати з бюджету

У проєкті бюджету на 2025 рік передбачено збільшення фонду оплати праці для деяких державних органів.

Про це пише «Слово і діло».

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На зарплати працівників Верховної Ради у бюджеті на 2019 рік передбачили 1,1 млрд гривень, на 2020 рік — 1,2 млрд, на 2021 та 2022 роки — 1,4 млрд, на 2023 рік — 1,6 млрд. У поточному бюджеті на зарплати виділено 1,8 млрд гривень, план на наступний рік — 2 млрд (відповідно до проєкту бюджету-2025).

На зарплати службовців Державного управління справами у 2019 році виділили 1 млрд гривень, у 2020-му — 1,1 млрд, у 2021-му — 1,2 млрд, у 2022 та 2023 роках — по 1,3 млрд, у 2024-му — 1,5 млрд. У наступному році Кабмін пропонує виділити 1,6 млрд.

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Виросли витрати на зарплати співробітників Секретаріату Кабміну: 2019 рік — 1,7 млрд гривень, 2020-й — 1,9 млрд, 2021-й — 2 млрд, 2022-й — 1,5 млрд, 2023-й — 5,2 млрд, 2024-й — 6,8 млрд. У проєкті бюджету наступного року закладено 7 млрд гривень.

Також у порівнянні з періодом до повномасштабної війни зросли витрати на співробітників правоохоронних органів та прокуратури.

Наприклад, на оплату праці в Офісі генпрокурора у 2021 році виділили 8,6 млрд гривень, цього року — 10,8 млрд, план на 2025 рік — 13,6 млрд.

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На співробітників Національної поліції у 2021-му році виділили 24,4 млрд. гривень, у 2023-му — 75,1 млрд. Цього року на зарплати закладено 65,9 млрд гривень, таку ж суму закладено в проєкті бюджету-2025.

На зарплати службовців СБУ цього року у держбюджеті закладено 28,3 млрд, на 2025 рік планують 31,4 млрд. Для порівняння — в 2021 році виділили 10,1 млрд.

На оплату праці співробітників Міністерства внутрішніх справ у 2019 році виділили з бюджету 50,6 млрд гривень, у 2020-му — 57 млрд, у 2021-му — 61 млрд, у 2022-му — 131,5 млрд, у 2023-му — 242 млрд, у 2024-му — 229,1 млрд. Пропозиція Кабміну на наступний рік — 230,6 млрд.

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На зарплати службовців у Міноборони у 2019 році виділили 47,6 млрд гривень, у 2020 році — 51,3 млрд, у 2021 році — 58,1 млрд, у 2022 році — 450,5 млрд, у 2023 році — 794,8 млрд, в 2024 році — 695,6 млрд. У проєкті бюджету-2025 передбачено 696,5 млрд.

Інфографіка: «Слово і діло»

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