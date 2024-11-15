Зарплати 40 тисяч чиновників Євросоюзу зростуть — це шосте підвищення з 2022 року Вчора 17:20 — Особисті фінанси

Зарплати 40 тисяч чиновників Євросоюзу зростуть — це шосте підвищення з 2022 року

Зарплати 40 тисяч чиновників Євросоюзу зростуть на 7,2%. Це вже шосте підвищення з початку 2022 року.

Про це повідомляє Bild.

Зростання заробітної плати в ЄС зумовлене інфляцією та збільшенням витрат на життя у Брюсселі та Люксембурзі.

Так, з січня цього року 40 тисяч співробітників інститутів ЄС вже отримали збільшення у розмірі 3%.

«Крім того, рівень оновлення, що залишився, для 2024 року оцінюється у 4,1%, в результаті чого загальний рівень оновлення становить 7,2%», — йдеться у внутрішньому документі Комісії ЄС для Аудиторського комітету парламенту ЄС.

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Про нове збільшення буде офіційно оголошено у грудні — воно поширюється на період із липня цього року, тобто зарплати перерахують заднім числом.

Подвійне підвищення зарплат уже відбулося за попередні два роки через високу інфляцію. Загалом із січня 2022 року до кінця 2024 року зарплати чиновників ЄС зростуть на 15 відсотків.

Видання вказує, що від підвищення також виграють голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та її колеги.

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За даними, найнижча базова зарплата для державних службовців ЄС зросте з 3361 євро на місяць наприкінці 2023 року до 3603 євро з липня 2024 року — збільшення на 242 євро.

Найвища базова зарплата підвищується з 23 959 євро до 25 685 євро — збільшення на 1 726 євро.

Основна зарплата президента ЄС фон дер Ляєн зросла з 32 101 євро до 34 412 євро, тобто на 2 311 євро більше.

Заробітна плата комісара ЄС зросла з 26 169 євро до 28 053 ​​євро — плюс 1884 євро.

Не враховуються неоподатковувані іноземні надбавки у розмірі 15 відсотків і — залежно від сімейного стану — сімейні та дитячі допомоги. В результаті голова ЄК фон дер Ляєн отримує загальну зарплату понад 40 000 євро на місяць.

Додаткове підвищення зарплати цього року обійдеться активним єврократам у 16,6 млн євро, пенсіонерам — у 3,8 млн євро. Комісія ЄС хоче фінансувати витрати за рахунок економії в інших частинах бюджету.

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