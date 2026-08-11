«Запоріжсталь» зупинила роботу через атаку рф

Унаслідок балістичної атаки росії вночі 11 серпня загинули семеро працівників «Запоріжсталі», ще 21 людина отримала поранення. Через пошкодження енергетичної та виробничої інфраструктури металургійний комбінат повністю зупинив роботу.
За даними компанії, удар застав працівників комбінату дорогою до укриття одразу після оголошення повітряної тривоги. Постраждалим надають необхідну допомогу, а з родинами загиблих і поранених підтримують зв’язок.
Що про це відомо
Внаслідок атаки пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру підприємств «Метінвесту» в Запоріжжі, а також основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв.
Наразі роботу «Запоріжсталі» повністю зупинено. Інші виробничі майданчики групи в регіоні працюють зі зниженим навантаженням.