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«Запоріжсталь» зупинила роботу через атаку рф

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«Запоріжсталь» постраждала від обстрілу балістикою
«Запоріжсталь» постраждала від обстрілу балістикою, zaporizhstal.com
Унаслідок балістичної атаки росії вночі 11 серпня загинули семеро працівників «Запоріжсталі», ще 21 людина отримала поранення. Через пошкодження енергетичної та виробничої інфраструктури металургійний комбінат повністю зупинив роботу.
Про це повідомив «Метінвест».
За даними компанії, удар застав працівників комбінату дорогою до укриття одразу після оголошення повітряної тривоги. Постраждалим надають необхідну допомогу, а з родинами загиблих і поранених підтримують зв’язок.

Що про це відомо

Внаслідок атаки пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру підприємств «Метінвесту» в Запоріжжі, а також основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв.
Наразі роботу «Запоріжсталі» повністю зупинено. Інші виробничі майданчики групи в регіоні працюють зі зниженим навантаженням.
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Фахівці оцінюють наслідки атаки, визначають можливості та терміни відновлення і проводять аварійно-ремонтні роботи.
11 та 12 серпня на підприємствах «Метінвесту» приспущені прапори на знак жалоби за загиблими працівниками.
За матеріалами:
Finance.ua
Запоріжжяросія
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