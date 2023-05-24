Законопроєкт про реструктуризацію споживчих кредитів затвердили до другого читання — Finance.ua

Законопроєкт про реструктуризацію споживчих кредитів затвердили до другого читання Сьогодні 10:31 — Кредит&Депозит

Законопроєкт про реструктуризацію споживчих кредитів затвердили до другого читання

Законопроєкт № 9051 про внесення змін до розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про споживче кредитування» щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану рекомендовано до прийняття у другому читанні та в цілому.

Про це заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Законопроєкт має вирішити проблему нарахування процентів за договорами про споживчий кредит у споживачів, місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання яких є територія, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована російською федерацією територія.

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Документом пропонується у період дії в Україні воєнного стану та у 30-денний строк після його припинення або скасування запровадити обов’язкову реструктуризацію зобов’язань споживачів за договорами про споживчий кредит, який не забезпечено заставою, якщо місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання споживача є територія, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована рф територія.

Такий споживач має відповідати хоча б одному з таких критеріїв:

державна та соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача та членів його сім'ї;

споживач є батьком чи матір'ю багатодітної родини, що отримують субсидію на оплату комунальних послуг;

споживач або член його сім'ї є особою з інвалідністю внаслідок війни та нарахований за три місяці перед зверненням середній щомісячний розмір доходу споживача та членів його сім'ї не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат.

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