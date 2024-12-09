Заклади освіти хочуть звільнити від обов’язку подавати списки призовників до ТЦК — Finance.ua

Заклади освіти хочуть звільнити від обов’язку подавати списки призовників до ТЦК
Кабмін України пропонує скасувати обов’язок закладів освіти щороку подавати до ТЦК списки учнів і студентів, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. Відповідні зміни до законопроєкту погодили нардепи у першому читанні.
Про це свідчить законопроєкт.
Наразі інформація закладів освіти про вищезгаданих учнів та студентів допомагає впорядковувати дані про чисельність осіб такого віку, уточнює Osvita.ua.
У разі ухвалення законопроєкту в цілому відповідальність за подання відомостей про себе перекладуть на призовника. Йому нададуть можливість стати на облік дистанційно через систему Резерв+ або прийти особисто до ТЦК.
У разі відсутності електронної чи особистої ідентифікації хлопець повинен буде після досягнення 18 років з’явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.
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