Заклади освіти хочуть звільнити від обов’язку подавати списки призовників до ТЦК — Finance.ua
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Заклади освіти хочуть звільнити від обов’язку подавати списки призовників до ТЦК

Казна та Політика
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Заклади освіти хочуть звільнити від обов’язку подавати списки призовників до ТЦК
Заклади освіти хочуть звільнити від обов’язку подавати списки призовників до ТЦК
Кабмін України пропонує скасувати обов’язок закладів освіти щороку подавати до ТЦК списки учнів і студентів, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. Відповідні зміни до законопроєкту погодили нардепи у першому читанні.
Про це свідчить законопроєкт.
Наразі інформація закладів освіти про вищезгаданих учнів та студентів допомагає впорядковувати дані про чисельність осіб такого віку, уточнює Osvita.ua.
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У разі ухвалення законопроєкту в цілому відповідальність за подання відомостей про себе перекладуть на призовника. Йому нададуть можливість стати на облік дистанційно через систему Резерв+ або прийти особисто до ТЦК.
У разі відсутності електронної чи особистої ідентифікації хлопець повинен буде після досягнення 18 років з’явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.
За матеріалами:
Телеканал 24
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