Заклади освіти хочуть звільнити від обов’язку подавати списки призовників до ТЦК — Finance.ua

Заклади освіти хочуть звільнити від обов’язку подавати списки призовників до ТЦК Вчора 20:30 — Казна та Політика

Заклади освіти хочуть звільнити від обов’язку подавати списки призовників до ТЦК

Кабмін України пропонує скасувати обов’язок закладів освіти щороку подавати до ТЦК списки учнів і студентів, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. Відповідні зміни до законопроєкту погодили нардепи у першому читанні.

Про це свідчить законопроєкт

Наразі інформація закладів освіти про вищезгаданих учнів та студентів допомагає впорядковувати дані про чисельність осіб такого віку, уточнює Osvita.ua.

У разі ухвалення законопроєкту в цілому відповідальність за подання відомостей про себе перекладуть на призовника. Йому нададуть можливість стати на облік дистанційно через систему Резерв+ або прийти особисто до ТЦК.

У разі відсутності електронної чи особистої ідентифікації хлопець повинен буде після досягнення 18 років з’явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.