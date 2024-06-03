Закарпатське вино отримало офіційне географічне зазначення — Finance.ua

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Закарпатське вино отримало офіційне географічне зазначення

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Закарпатське вино отримало офіційне географічне зазначення
Закарпатське вино отримало офіційне географічне зазначення
Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення — «Закарпаття/Закарпатське вино».
Про це повідомляє Мінекономіки.
Це зазначення буде використовуватися для білих, рожевих та червоних вин, вироблених на території південно-західної частини Закарпатської області, де Паннонська рівнина переходить у схили Карпат.
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«Ця подія є знаковою не тільки для Закарпатського регіону, а й для всієї України, підкреслюючи унікальність української культури та сприяючи її популяризації на міжнародній арені. Реєстрація географічного зазначення „Закарпаття/Закарпатське вино“ відкриває нові можливості для українських виробників та сприяє визнанню нашої країни як виноробної нації», — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.
Раніше Українська корпорація по виноградарству і виноробній промисловості «Укрвинпром» внесла до відповідного Реєстру США виноградарсько-виноробні зони, що дало Україні офіційне визнання як країни виноробства. Також, наразі на реєстрації знаходиться бренд «Wine of Ukraine», що сприятиме підвищенню міжнародного визнання українських вин.
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На рівні з такими брендами, як Кава (каталонське ігристе вино) та Просекко (виробляється лише в 9 провінціях Італії), українське закарпатське вино має шанс стати високоякісним продуктом з усталеними традиціями виробництва, який вийде на європейський ринок і представлятиме Україну на міжнародній арені.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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