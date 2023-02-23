Іспанія скасовує обмеження на рідини в ручній поклажі: дозволять брати в літак вино — Finance.ua
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Іспанія скасовує обмеження на рідини в ручній поклажі: дозволять брати в літак вино

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Влада Іспанії планує з 2024 року дозволити пасажирам провозити в ручній поклажі більше 100 мл рідин без будь-яких обмежень через низку аеропортів країни.
Згідно із заявою Державної компанії Aena, що відповідає за аеропорти в Іспанії, вже в наступному році обмеження на рідини будуть скасовані в аеропортах Мадрид-Бахарас і Барселона-Ель-Прат, після того як там встановлять спеціальні 3D X-ray сканери, повідомляє SchengenVisaInfo.
Після цього технологію планують впровадити в аеропортах Пальма-де-Майорка, а також Малага-Коста-дель-Соль з 2025 року, а в 2026 році — в Гран-Канарії, Тенеріфе-Сур, Фуертевентурі та інших.
Серед іншого нові правила дозволять пасажирам провозити пляшки вина або оливкової олії в ручній поклажі.
Також після впровадження нової системи мандрівники зможуть залишати електроніку в своєму багажі, який можна буде взяти в салон літака.
При цьому Aena заявила, що зробить значні інвестиції в систему виявлення вибухових речовин для ручної поклажі (EDSCB), призначену для створення тривимірного зображення вмісту валіз. Новий проект покликаний заощадити час мандрівників без шкоди для безпеки в аеропортах.
Влада Іспанії запровадила чинні правила щодо рідин у ручній поклажі в 2006 році після невдалої терористичної змови на рейсах з Лондона. З тих пір обмеження в 100 мл поширюється не тільки на рідини, але і на гелі, пасти і емульсії.

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За матеріалами:
УНІАН
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