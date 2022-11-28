Захисникам Києва виплатять допомогу у понад 13 тис. грн: подробиці — Finance.ua

Захисникам Києва виплатять допомогу у понад 13 тис. грн: подробиці Сьогодні 09:11 — Особисті фінанси

Захисникам Києва виплатять допомогу у понад 13 тис. грн: подробиці

Київрада виділила 100 млн гривень на одноразову допомогу добровольцям, що обороняли Київ із 24 лютого до 1 червня 2022 року.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив після засідання Київради.

Хто отримає виплати

Це безповоротна фінансова допомога, вона передбачається близько 10 тисячам добровольців. Це ті люди, які у складі добровольчих формувань виконували бойові завдання, як правило, у вільний від основної роботи час, за власні кошти закуповували військову форму та спорядження.

Цим рішенням депутати хочуть забезпечити фінансове заохочення для добровольців добровольчих формувань територіальної громади міста Києва.

"Київ планує виплатити кожному добровольцю одноразову безповоротну фінансову допомогу у розмірі двох мінімальних зарплат — 13,4 тис. грн.

Загалом на ці потреби необхідно спрямувати 134 млн грн. До кінця 2022 року місто виділило на підтримку добровольців 100 млн грн", — пояснив мер Києва Віталій Кличко.

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