Захисникам Києва виплатять допомогу у понад 13 тис. грн: подробиці — Finance.ua
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Захисникам Києва виплатять допомогу у понад 13 тис. грн: подробиці

Особисті фінанси
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Захисникам Києва виплатять допомогу у понад 13 тис. грн: подробиці
Захисникам Києва виплатять допомогу у понад 13 тис. грн: подробиці
Київрада виділила 100 млн гривень на одноразову допомогу добровольцям, що обороняли Київ із 24 лютого до 1 червня 2022 року.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив після засідання Київради.

Хто отримає виплати

Це безповоротна фінансова допомога, вона передбачається близько 10 тисячам добровольців. Це ті люди, які у складі добровольчих формувань виконували бойові завдання, як правило, у вільний від основної роботи час, за власні кошти закуповували військову форму та спорядження.
Цим рішенням депутати хочуть забезпечити фінансове заохочення для добровольців добровольчих формувань територіальної громади міста Києва.
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"Київ планує виплатити кожному добровольцю одноразову безповоротну фінансову допомогу у розмірі двох мінімальних зарплат — 13,4 тис. грн.
Загалом на ці потреби необхідно спрямувати 134 млн грн. До кінця 2022 року місто виділило на підтримку добровольців 100 млн грн", — пояснив мер Києва Віталій Кличко.
За матеріалами:
Finance.ua
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