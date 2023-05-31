Загрозу від ШІ прирівняли до пандемії та ядерної війни — Finance.ua

Загрозу від ШІ прирівняли до пандемії та ядерної війни
Центр безпеки ШІ (CAIS) опублікував відкрите звернення з вимогою мінімізувати потенційні ризики технології. У ньому загроза від штучного інтелекту для людства зіставляється з ядерним конфліктом і пандемією Covid-19.
Ознайомитися з документом можна за посиланням. Його підписали глави технокомпаній, провідні експерти в цій галузі, мережеві інженери та багато інших. Серед них є, наприклад, доктор Джеффрі Гінтон, більш відомий як «Хрещений батько ШІ».
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
«Мінімізація ризику загибелі нашої цивілізації через ШІ має стати глобальним пріоритетом поряд з іншими загрозами світового рівня, такими, як, наприклад, пандемія або ядерна війна» — наводить витяг зі звернення Ден Хендрікс, голова Центру.
Цікаво, що далеко не всі поділяють думку CAIS і підписантів звернення. Так, деякі експерти у сфері ШІ виступають за підтримку галузі, а не її бездумне обмеження.
Ось так, наприклад, ситуацію бачить глава підрозділу штучного інтелекту Meta Янн ЛеКун:
«Просунутий ШІ навіть близько не в топі екзистенційних ризиків. Здебільшого тому, що його ще просто немає. Доти, доки технологія залишається в зародковому стані, безглуздо обговорювати заходи для дотримання безпеки».
Також примітно те, що серед підписантів звернення є представники і навіть глави компаній, які займаються розробкою продуктів на базі ШІ.
Позиція Центру і пропоновані ним заходи до кінця не зрозумілі, як і необхідні подальші дії для запобігання «загрози». Саме тому публікації CAIS часто називають просто популістським жестом.
Інструменти для заробітку за допомогою ШІ
Поділитися новиною