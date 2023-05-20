Штучний інтелект від OpenAI тепер вміє перетворювати текст на 3D-обʼєкти — Finance.ua

Штучний інтелект від OpenAI тепер вміє перетворювати текст на 3D-обʼєкти Сьогодні 04:19 — Технології&Авто

Штучний інтелект від OpenAI тепер вміє перетворювати текст на 3D-обʼєкти

Компанія OpenAI вдосконалює свій штучний інтелект Shap-E, який створює 3D-обʼєкти з текстового опису або завантажених користувачами зображень.

Про це пише New Atlas.

У грудні минулого року компанія створила систему Point-E, яка з текстових підказок робила елементарні 3D-моделі з великої кількості точок. Тепер оновлена система вміє працювати швидше і точніше, генеруючи більш чіткі обʼєкти.

У подальшому технологію планують використати, наприклад, для відеоігор, де на запит гравця будь-які обʼєкти створюватимуться за лічені секунди, а також для дизайнерів, які зможуть, не торкаючись миші чи тачпада, редагувати свої роботи.

theБабель За матеріалами:

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