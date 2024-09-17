Захід витратив два мільярди доларів на закупівлю продуктів із російської нафти у 2024 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Захід витратив два мільярди доларів на закупівлю продуктів із російської нафти у 2024 році

Світ
84
Захід витратив два мільярди доларів на закупівлю продуктів із російської нафти у 2024 році
Захід витратив два мільярди доларів на закупівлю продуктів із російської нафти у 2024 році
Західні країни витратили з початку 2024 року 2 млрд дол. на закупівлю турецьких нафтопродуктів, вироблених із російської нафти.
Про це повідомляє Politico.
Зазначається, що зростає обсяг палива, що постачається на Захід, виробленого з російської нафти на турецьких НПЗ.
Читайте також
Один з турецьких нафтопереробних заводів, Star Aegean, що належить Азербайджану, на 98% залежить від російської нафти, причому близько 73% її поставок надходить від російського енергетичного гіганта «Лукойл», на який США наклали санкції. Однак майже дев’ять з десяти барелів нафтопереробного заводу йдуть до західних союзників, які підтримують Україну.
Той факт, що нафта спочатку переробляється в третіх країнах, дає змогу обходити санкції, оскільки купувати нафтопродукти, вироблені з російської нафти в іншій країні, не заборонено.
Читайте також
У повідомленні нагадують, що ця лазівка добре відома й Україна неодноразово закликала її закрити.
Водночас Туреччина користується знижками на російську нафту в розмірі від 5 до 20 дол. за барель порівняно з маркою Brent. Минулого року турецька сторона підняла її закупівлі на 34%, а в першому півріччі 2024 року — на 70%.
Нафтопродукти, що випускаються турецькими НПЗ, продаються на 10% дешевше, ніж ті, які пропонує, скажімо, Саудівська Аравія.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.