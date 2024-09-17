Захід витратив два мільярди доларів на закупівлю продуктів із російської нафти у 2024 році — Finance.ua

Захід витратив два мільярди доларів на закупівлю продуктів із російської нафти у 2024 році Сьогодні 17:17 — Світ

Захід витратив два мільярди доларів на закупівлю продуктів із російської нафти у 2024 році

Західні країни витратили з початку 2024 року 2 млрд дол. на закупівлю турецьких нафтопродуктів, вироблених із російської нафти.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що зростає обсяг палива, що постачається на Захід, виробленого з російської нафти на турецьких НПЗ.

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Один з турецьких нафтопереробних заводів, Star Aegean, що належить Азербайджану, на 98% залежить від російської нафти, причому близько 73% її поставок надходить від російського енергетичного гіганта «Лукойл», на який США наклали санкції. Однак майже дев’ять з десяти барелів нафтопереробного заводу йдуть до західних союзників, які підтримують Україну.

Той факт, що нафта спочатку переробляється в третіх країнах, дає змогу обходити санкції, оскільки купувати нафтопродукти, вироблені з російської нафти в іншій країні, не заборонено.

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У повідомленні нагадують, що ця лазівка добре відома й Україна неодноразово закликала її закрити.

Водночас Туреччина користується знижками на російську нафту в розмірі від 5 до 20 дол. за барель порівняно з маркою Brent. Минулого року турецька сторона підняла її закупівлі на 34%, а в першому півріччі 2024 року — на 70%.

Нафтопродукти, що випускаються турецькими НПЗ, продаються на 10% дешевше, ніж ті, які пропонує, скажімо, Саудівська Аравія.

Економічна Правда За матеріалами:

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