У серпні Китай накопичив величезні обсяги нафти через низькі ціни — Finance.ua
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У серпні Китай накопичив величезні обсяги нафти через низькі ціни

Енергетика
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У серпні Китай накопичив величезні обсяги нафти через низькі ціни
У серпні Китай накопичив величезні обсяги нафти через низькі ціни
Китай наростив обсяги закупівель нафти до найбільших значень за 14 місяців.
Про це повідомляє Reuters.
Це найбільше поповнення запасів з червня 2023 року, коли було додано 2,1 млн барелів на добу, а також різке зростання порівняно з 280 тис. барелів на добу, доданих у липні.
До комерційних та стратегічних сховищ було додано 1,85 млн барелів на добу.
Повідомляється, що відновлення імпорту було зумовлене накопиченням запасів, а не відновленням споживання палива.
Світові ф’ючерси на нафту марки Brent досягли найвищого рівня цього року — 92,18 дол за барель — 12 квітня, а потім почали падіння до мінімуму в 75,05 дол 5 серпня.
Китайські нафтопереробники, ймовірно, були б зацікавлені купувати більше нафти в цей період, а це означає, що імпорт у серпні та вересні може бути досить високим порівняно з попередніми місяцями цього року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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