У серпні Китай накопичив величезні обсяги нафти через низькі ціни — Finance.ua

У серпні Китай накопичив величезні обсяги нафти через низькі ціни Сьогодні 21:33 — Енергетика

У серпні Китай накопичив величезні обсяги нафти через низькі ціни

Китай наростив обсяги закупівель нафти до найбільших значень за 14 місяців.

Про це повідомляє Reuters.

Це найбільше поповнення запасів з червня 2023 року, коли було додано 2,1 млн барелів на добу, а також різке зростання порівняно з 280 тис. барелів на добу, доданих у липні.

До комерційних та стратегічних сховищ було додано 1,85 млн барелів на добу.

Повідомляється, що відновлення імпорту було зумовлене накопиченням запасів, а не відновленням споживання палива.

Світові ф’ючерси на нафту марки Brent досягли найвищого рівня цього року — 92,18 дол за барель — 12 квітня, а потім почали падіння до мінімуму в 75,05 дол 5 серпня.

Китайські нафтопереробники, ймовірно, були б зацікавлені купувати більше нафти в цей період, а це означає, що імпорт у серпні та вересні може бути досить високим порівняно з попередніми місяцями цього року.

Економічна Правда За матеріалами:

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