Захід розглядає ідею зняти санкцій з російських олігархів за фінансування відновлення України — AP — Finance.ua
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Захід розглядає ідею зняти санкцій з російських олігархів за фінансування відновлення України — AP

Вчора 16:38Світ
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Західні союзники розглядають питання того, чи можливо дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій та використати ці гроші для відновлення України.
Про таке пише Associated Press з посиланням на офіційних осіб, які знайомі з цим питанням.
Заступниця прем’єр-міністра та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд запропонувала цю ідею на зустрічі міністрів фінансів «Великої сімки» у Німеччині минулого тижня. За словами одного чиновника, Фріланд підняла це питання після того, як олігархи поговорили з нею про це.
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Він розповів, що Київ в курсі цих обговорень. І додав, що на користь Заходу буде також, якщо олігархи відмежуються від президента путіна і водночас забезпечать фінансування України.
Пропозиція була запропонована в контексті надання Україні додаткових грошей та того, як заморожені кошти та активи олігархів можуть бути джерелом фінансування.
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Зараз це лише ідея, сказав чиновник, але західні союзники виявили інтерес.
Пропозиція може допомогти усунути юридичні перешкоди для влади у таких країнах, як Німеччина, де планка конфіскації заморожених активів дуже висока. Добровільно відмовившись від частини свого статку за кордоном, олігархи позбавили б західних урядів проблеми пошуку шляхів конфіскації цих активів.
За матеріалами: hromadske.tv
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