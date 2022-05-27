Захід розглядає ідею зняти санкцій з російських олігархів за фінансування відновлення України — AP — Finance.ua

Захід розглядає ідею зняти санкцій з російських олігархів за фінансування відновлення України — AP

Вчора 16:38 — Світ

Західні союзники розглядають питання того, чи можливо дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій та використати ці гроші для відновлення України.

Про таке пише Associated Press з посиланням на офіційних осіб, які знайомі з цим питанням.

Заступниця прем’єр-міністра та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд запропонувала цю ідею на зустрічі міністрів фінансів «Великої сімки» у Німеччині минулого тижня. За словами одного чиновника, Фріланд підняла це питання після того, як олігархи поговорили з нею про це.

Він розповів, що Київ в курсі цих обговорень. І додав, що на користь Заходу буде також, якщо олігархи відмежуються від президента путіна і водночас забезпечать фінансування України.

Пропозиція була запропонована в контексті надання Україні додаткових грошей та того, як заморожені кошти та активи олігархів можуть бути джерелом фінансування.

Зараз це лише ідея, сказав чиновник, але західні союзники виявили інтерес.

Пропозиція може допомогти усунути юридичні перешкоди для влади у таких країнах, як Німеччина, де планка конфіскації заморожених активів дуже висока. Добровільно відмовившись від частини свого статку за кордоном, олігархи позбавили б західних урядів проблеми пошуку шляхів конфіскації цих активів.

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