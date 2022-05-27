Захід розглядає ідею зняти санкцій з російських олігархів за фінансування відновлення України — AP — Finance.ua

Західні союзники розглядають питання того, чи можливо дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій та використати ці гроші для відновлення України.
Про таке пише Associated Press з посиланням на офіційних осіб, які знайомі з цим питанням.
Заступниця прем’єр-міністра та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд запропонувала цю ідею на зустрічі міністрів фінансів «Великої сімки» у Німеччині минулого тижня. За словами одного чиновника, Фріланд підняла це питання після того, як олігархи поговорили з нею про це.
Зараз це лише ідея, сказав чиновник, але західні союзники виявили інтерес.
Пропозиція може допомогти усунути юридичні перешкоди для влади у таких країнах, як Німеччина, де планка конфіскації заморожених активів дуже висока. Добровільно відмовившись від частини свого статку за кордоном, олігархи позбавили б західних урядів проблеми пошуку шляхів конфіскації цих активів.