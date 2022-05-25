За словами голови Мінфіну Канади Христі Фріланд, їй телефонують російські олігархи, які критично ставляться до розв’язаної рф війни, але не можуть виступити проти через загрозу репресій з боку Кремля.
Фріланд каже, що вони запропонували їй таку угоду: значну частину активів вони передають Заходу, а їх вилучають із санкційних списків. Зазначається, що переговори з олігархами зараз перебувають на початковій стадії.
«Така угода могла б дати певні переваги для всіх сторін: Київ отримує мільярди, Захід уникає дебатів про експропріацію, а олігархи повертають своє розкішне життя», — йдеться у статті.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сполучені Штати не продовжуватимуть ключову ліцензію, яка дозволяла росії робити виплати американським власникам облігацій, що може наблизити москву до дефолту.