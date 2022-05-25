Російські олігархи готові віддати Україні частину активів, щоб вийти з-під санкцій — ЗМІ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Російські олігархи готові віддати Україні частину активів, щоб вийти з-під санкцій — ЗМІ

Вчора 12:25Світ
785
Російські олігархи готові віддати Україні частину активів, щоб вийти з-під санкцій — ЗМІРосійські олігархи готові віддати Україні частину активів, щоб вийти з-під санкцій — ЗМІ
Російські олігархи готові пожертвувати Україні частину своїх активів, щоб їх вилучили із санкційного списку Заходу.
Про це пише німецька газета Handelsblatt.
За словами голови Мінфіну Канади Христі Фріланд, їй телефонують російські олігархи, які критично ставляться до розв’язаної рф війни, але не можуть виступити проти через загрозу репресій з боку Кремля.
Фріланд каже, що вони запропонували їй таку угоду: значну частину активів вони передають Заходу, а їх вилучають із санкційних списків. Зазначається, що переговори з олігархами зараз перебувають на початковій стадії.
«Така угода могла б дати певні переваги для всіх сторін: Київ отримує мільярди, Захід уникає дебатів про експропріацію, а олігархи повертають своє розкішне життя», — йдеться у статті.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сполучені Штати не продовжуватимуть ключову ліцензію, яка дозволяла росії робити виплати американським власникам облігацій, що може наблизити москву до дефолту.
За матеріалами: УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.