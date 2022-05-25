Російські олігархи готові віддати Україні частину активів, щоб вийти з-під санкцій — ЗМІ

Вчора 12:25 — Світ

Російські олігархи готові віддати Україні частину активів, щоб вийти з-під санкцій — ЗМІ

Російські олігархи готові пожертвувати Україні частину своїх активів, щоб їх вилучили із санкційного списку Заходу.

Про це пише німецька газета Handelsblatt

За словами голови Мінфіну Канади Христі Фріланд, їй телефонують російські олігархи, які критично ставляться до розв’язаної рф війни, але не можуть виступити проти через загрозу репресій з боку Кремля.

Фріланд каже, що вони запропонували їй таку угоду: значну частину активів вони передають Заходу, а їх вилучають із санкційних списків. Зазначається, що переговори з олігархами зараз перебувають на початковій стадії.

«Така угода могла б дати певні переваги для всіх сторін: Київ отримує мільярди, Захід уникає дебатів про експропріацію, а олігархи повертають своє розкішне життя», — йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сполучені Штати не продовжуватимуть ключову ліцензію, яка дозволяла росії робити виплати американським власникам облігацій, що може наблизити москву до дефолту.

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