Загальна сума збитків, завдана інфраструктурі України, складає понад $136 млрд — KSE Institute — Finance.ua

Загальна сума збитків, завдана інфраструктурі України, складає понад $136 млрд — KSE Institute Сьогодні 14:32 — Казна та Політика

Загальна сума прямих задокументованих збитків житловій та нежитловій нерухомості, іншій інфраструктурі України станом на листопад 2022 року складає $135,9 млрд (за вартістю заміщення).

Оцінка прямих фізичних пошкоджень здійснена в рамках Національної ради з відновлення України від наслідків війни аналітичною командою Київської школи економіки (KSE) за підтримки уряду Великої Британії (UK Aid) спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерством охорони здоров’я, за координації Мінреінтеграції та у співпраці з іншими профільними міністерствами та Національним банком України.

У порівнянні з останнім звітом від вересня 2022 року найбільше збитків завдано енергетичній інфраструктурі, промисловості та державним і приватним підприємствам. Сума збитків промисловим підприємствам зросла на $3 млрд та складає $13 млрд. Це третя за величиною стаття збитків інфраструктури. Збитки енергетичної інфраструктури збільшилися до $6,8 млрд. Очікується, що сума збитків може бути вищою, оскільки наразі відсутня повна інформація про стан українських підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, та детальна інформація про збитки, завдані інфраструктурі енергетики країни.

Станом на листопад 2022 року також на $2 млрд зросли збитки завдані житловому фонду до $52,5 млрд. Наразі частка житлового фонду у загальному обсязі збитків складає 38,6%. Кількість зруйнованих та пошкоджених приватних та багатоквартирних будинків у порівнянні з вереснем 2022 року зросла на 8 тисяч до 143,8 тис. З них 126,7 тис. — приватних (індивідуальних) будинків; 16,8 тис. — багатоквартирних будинків; майже 0,3 тис. — гуртожитки.

У пʼятірці найбільш постраждалих регіонів за руйнуваннями житлового фонду Донецька, Київська, Луганська, Чернігівська та Харківська області. У Донецькій області зруйновано 78,7 тис. будинків на $14,3 млрд. Збитки Київщини від руйнувань та пошкоджень 22,8 тис. житлових будинків складають $8,2 млрд. У столиці за час війни зруйновано та пошкоджено 348 житлових будинків, переважна більшість яких багатоквартирні, на $0,9 млрд.

Внаслідок бойових дій продовжує зростати кількість пошкоджених та зруйнованих інфраструктурних обʼєктів. Сума збитків інфраструктури зросла до $35,6 млрд, їхня частка складає 26,2% у загальному обсязі. З них $26,6 млрд — внаслідок прямого руйнування доріг, ще $4,4 млрд — збитки Укрзалізниці від війни.

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У порівнянні з початком осені збільшилися також збитки, завдані внаслідок бойових дій інфраструктурі таких сфер як освіта — $8,2 млрд, охорона здоровʼя — $1,7 млрд, культура, туризм та спорт — $2,1 млрд.

Станом на листопад 2022 року з початку війни росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 84.2 тис одиниць сільгосптехніки, 153 заклади соцсфери, 2692 заклади дошкільної, середньої та вищої освіти, 305 АЗС, 27 торгових центрів, 14,4 тис комунального транспорту, 194.8 тис приватних легкових авто, 330 лікарень, 880 обʼєктів культури, 94 релігійні споруди, 157 закладів туризму, 595 адмінбудівель державного та місцевого управління.

Також за даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури внаслідок ракетних обстрілів росії в Україні пошкоджено 592 об’єкти теплопостачання, а саме: 444 котелень, 13 ТЕЦ, 7 ТЕС та 128 центральних теплових пунктів. З них вже відновлено майже 300 обʼєктів теплопостачання.

borgexpert За матеріалами:

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