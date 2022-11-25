росія за дев’ять місяців витратила на війну чверть річного бюджету — Finance.ua

росія за дев’ять місяців витратила на війну чверть річного бюджету Сьогодні 15:14 — Світ

росія за дев’ять місяців витратила на війну чверть річного бюджету

Протягом дев’яти місяців росія витратила на повномасштабну війну проти України понад $82 млрд. Це чверть річного бюджету країни-агресора.

Відповідні підрахунки зробили журналісти видання Forbes Україна.

«Прямі військові витрати росії за 9 місяців війни... становлять приблизно $82 млрд. Ця оцінка включає безпосередні витрати, які необхідні для підтримки військових дій... У 2021 році всі бюджетні доходи рф складали $340 млрд. Тобто рф уже витратила чверть минулорічних доходів на військові дії», — наголошується в матеріалі.

Під час розрахунків журналісти Forbes не брали до уваги стабільні видатки рф на оборону чи економічні втрати.

Видання зазначає, що вартість війни проти України стає все вищою для Кремля, а російські ресурси тим часом вичерпуються. За розрахунками Forbes, восени вартість воєнних витрат рф зросла вдвічі, і зараз ця сума становить щонайменше $10 млрд на місяць.

Тож у 2023 році росія може просто «не потягнути» видатки на війну, з огляду на західні санкції та зниження доходів від експорту нафти та газу.

Видання Forbes оцінює витрати росії на повномасштабну війну проти України з кінця лютого у $82,2 млрд. У цю суму входять виплати зарплат путінським солдатам, компенсації загиблим та пораненим, забезпечення армії, втрати техніки.

Витрати на армію

Солдатам-контрактникам у військах рф обіцяють зарплату в розмірі від 200 тис. рублів на місяць за участь у війні, а також додаткові виплати. На одного вояка країна-агресор у середньому витрачає близько $200 на день.

Також варто враховувати так звану часткову мобілізацію в рф. Йдеться про щонайменше 300 тис. мобілізованих, які можуть коштувати російському бюджету $1,8 млрд на місяць.

«Загальні витрати на зарплату військових, які залучені до бойових дій, складають близько $2,7 млрд після проведення мобілізації», — уточнило видання.

Згідно з підрахунками, $7,7 млрд росія витратила на компенсації пораненим окупантам, а $9,4 млрд — загиблим.

Оскільки протягом останніх місяців втрати рф на фронті лише зростають, зокрема й через появу непідготовлених мобілізованих, збільшується й загальна сума компенсацій загиблим та пораненим. Улітку вона оцінювалася в приблизно $1 млрд щомісяця. А протягом останнього місяця перевищила $3,5 млрд.

За кожного загиблого рф обіцяє платити 7,4 млн рублів (близько $110 тис.). Сума компенсації для важко поранених становить 3 млн рублів.

Боєприпаси і техніка

Як зазначає видання, за різними оцінками, агресор використовував під час війни від 10 тис. до 50 тис. снарядів на день.

За даними Forbes, середня вартість снаряду радянського калібру становить близько $1 тис. Тож лише на забезпечення артилерії рф витратила понад $5,5 млрд.

Крім того, ворог випустив по території України понад 4 тис. ракет, середня вартість однієї становить $3 млн.

А для забезпечення російської армії ще потрібно тисячі тон боєприпасів для стрілецької зброї, одяг, паливо, запчастини, їжа, медикаменти тощо.

Загальні витрати рф на забезпечення армії за дев’ять місяців війни Forbes оцінює у $28,7 млрд.

Втрати техніки на фронті

За час повномасштабної агресії найбільшими втратами армії р у техніці стали танки та авіація.

Так, Збройні сили України знищили 278 російських бойових літаків (середня вартість одного — $18 млн), а також 261 гелікоптер (середня вартість одного становить $10,4 млн). Тож лише в авіації втрати рф становлять близько $8 млрд.

«Також Рросія втратила майже стільки ж танків, скільки мала на початок вторгнення (2 898 із приблизно 3 300 на 24.02). Тож зараз рф намагається відновити техніку, яка десятиліттями зберігалася на складах та потребує значної модернізації і фінансових витрат», — наголошує видання.

Загалом втрати рф у техніці Forbes оцінює у $20,8 млрд.

Не варто забувати і про так званий російський «лендліз», адже велика кількість техніки, яку окупанти, втікаючи, залишали, потрапила до Збройних сил України у вигляді трофеїв.

За даними Forbes, загальна вартість військових трофеїв ЗСУ складає майже $2 млрд (без урахування боєприпасів та легкого озброєння).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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