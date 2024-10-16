Зафіксовано поширення шкідливих програм через Telegram: до чого тут «Резерв+» — Finance.ua

Зафіксовано поширення шкідливих програм через Telegram: до чого тут «Резерв+» Сьогодні 16:12 — Фінтех і Картки

Зафіксовано поширення шкідливих програм через Telegram: до чого тут «Резерв+»

Урядовою командою реагування CERT-UA отримано інформацію щодо розповсюдження через обліковий запис @reserveplusbot повідомлень щодо необхідності встановлення «спеціального програмного забезпечення» з прикріпленим архівом «RESERVPLUS.zip».

Про це повідомила Держслужба захисту інформації.

Встановлено, що архів містить шкідливе програмне забезпечення MEDUZASTEALER, яке здійснює викрадення файлів.

Обліковий запис @reserveplusbot створено під виглядом Телеграм-бота, який імітує технічну підтримку застосунку для призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Резерв+». Слід зауважити, що такий обліковий запис у травні 2024 року дійсно зазначався як один із контактів технічної підтримки «Резерв+».

Деталі інциденту з’ясовуються. Командою CERT-UA вжито заходів для мінімізації загрози.

Держслужба захисту інформації звертає увагу, що посилання на контакт в месенджері Телеграм, які були опубліковані раніше, зокрема на офіційних сторінках державних органів, наразі ведуть на зловмисний обліковий запис.

Тому просять утриматись від взаємодії з обліковим записом Телеграм @reserveplusbot та завантаження з нього будь-яких файлів.

Якщо підозрюєте, що могли стати жертвами атаки, невідкладно звертайтеся до CERT-UA

Тел. +38 (044) 281-88-25 .

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.