Зафіксовано поширення шкідливих програм через Telegram: до чого тут «Резерв+» — Finance.ua
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Зафіксовано поширення шкідливих програм через Telegram: до чого тут «Резерв+»

Фінтех і Картки
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Зафіксовано поширення шкідливих програм через Telegram: до чого тут «Резерв+»
Зафіксовано поширення шкідливих програм через Telegram: до чого тут «Резерв+»
Урядовою командою реагування CERT-UA отримано інформацію щодо розповсюдження через обліковий запис @reserveplusbot повідомлень щодо необхідності встановлення «спеціального програмного забезпечення» з прикріпленим архівом «RESERVPLUS.zip».
Про це повідомила Держслужба захисту інформації.
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Встановлено, що архів містить шкідливе програмне забезпечення MEDUZASTEALER, яке здійснює викрадення файлів.
Обліковий запис @reserveplusbot створено під виглядом Телеграм-бота, який імітує технічну підтримку застосунку для призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Резерв+». Слід зауважити, що такий обліковий запис у травні 2024 року дійсно зазначався як один із контактів технічної підтримки «Резерв+».
Деталі інциденту з’ясовуються. Командою CERT-UA вжито заходів для мінімізації загрози.
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Держслужба захисту інформації звертає увагу, що посилання на контакт в месенджері Телеграм, які були опубліковані раніше, зокрема на офіційних сторінках державних органів, наразі ведуть на зловмисний обліковий запис.
Тому просять утриматись від взаємодії з обліковим записом Телеграм @reserveplusbot та завантаження з нього будь-яких файлів.
Якщо підозрюєте, що могли стати жертвами атаки, невідкладно звертайтеся до CERT-UA
Електронна пошта: incidents@cert.gov.ua,
Тел. +38 (044) 281-88-25.
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За матеріалами:
Finance.ua
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