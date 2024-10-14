В Україні судитимуть хакера-вимагача за мільярдні збитки, завдані іноземним компаніям — Finance.ua
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В Україні судитимуть хакера-вимагача за мільярдні збитки, завдані іноземним компаніям

Кримінал
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В Україні відбудеться суд над хакером, який був учасником міжнародного угруповання. Він допомагав шантажувати іноземні компанії країн Європи та Північної Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Як зазначили правоохоронці, 49-річний киянин був одним з найактивніших учасників міжнародного хакерського угруповання. Українська поліція приєдналася до міжнародної операції проти угруповання за участю Європолу, Євроюсту та не лише.
Під час обшуків було виявлено криптоактиви на суму понад 24 мільйони гривень, дев’ять елітних автомобілів та 24 земельні ділянки загальною площею майже 12 га.
Зокрема, угруповання заблокувало понад 4 тисячі інформаційних систем норвезького підприємства та зашифрували інформацію, яка там містилася. Після цього зловмисники вимагали 2500 біткоїнів (348 млн гривень) за дешифрування. Сума збитків компанії склала 8,9 млн євро.
При цьому загальна сума збитків, які хакери завдали компаніям у Франції, Німеччині, США, Норвегії, Нідерландах та Канаді, становила понад 3 млрд гривень.
У листопаді 2023 року українському хакеру повідомили про підозру. У вересні цього року було завершено досудове розслідування, обвинувальний акт скерували до суду. Зловмиснику загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.
За матеріалами:
РБК-Україна
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