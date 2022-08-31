Забудовники попередили про подорожчання квартир через бомбосховища — Finance.ua

Забудовники попередили про подорожчання квартир через бомбосховища Вчора 19:32 — Нерухомість

Забудовники попередили про подорожчання квартир через бомбосховища

Вимога до будівництва бомбосховищ у всіх нових багатоповерхівках України може призвести до подорожчання квартир у середньому на 10%. При цьому будуватимуть не класичні бомбосховища, а захисні укриття на підземних поверхах.

Якщо ж обладнати сховища з особливих матеріалів, подорожчання метра квадрантного житла складе не менше 20%. Про це розповіли « КП » українські забудовники.

«У нормативному сенсі — це не зовсім класичні бомбосховища, будувати які зараз недоцільно, тому що довго і дорого. Швидше це захисні укриття на підземних поверхах з обов’язковою вентиляцією, електрикою, генератором для виробництва енергії, окремим виходом та санітарно-технічною зоною», — пояснили у компанії KAN Development.

Аналогічні прогнози щодо виду майбутніх сховищ дав і комерційний директор будкомпанії «Атлант» Олександр Павлов. Він уточнив, що хороший підземний паркінг також може бути тимчасовим сховищем.

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«Він знаходиться внизу, там і краще армування, і найтовстіші стіни», — вважає експерт. А ось збудувати по сховищу в кожній квартирі, на думку Павлова, майже неможливо. Також складно та дорого реалізувати класичне бомбосховище на випадок ядерного удару.

Усі інші приміщення не вимагають особливих витрат під час будівництва, вважають у KAN Development. Більше того, там пропонують використовувати укриття і в мирний час альтернативними способами.

«Такі приміщення „їсти не просять“, не варто їх сприймати як марну витрату ресурсів... У мирний час [їх] можна використовувати під господарські, культурні та побутові потреби. Наприклад, паркінги, кафе, міні-кінотеатри, музичні студії тощо. Захисна споруда — не високотехнологічний режимний об’єкт, скоріше об’єкт з посиленим зміцненням та зручностями», — зазначили фахівці.

«Наявність сховищ може збільшити вартість будівництва десь до 10%. Усі витрати будуть закладені у вартість квадратного метра», — попередили у «Київміськбуді».

А віце-президент Національної спілки архітекторів Сергій Буравченко додав, що подорожчання може сягнути 15%, якщо кожне приміщення обладнати спеціальною системою фільтрації повітря. Якщо це буде класичне бомбосховище, то ціна житла зросте на 20%.

У такому разі нижнє перекриття має будуватися з бомбостійких матеріалів. Такі приміщення, на думку архітектора, потрібно зводити на атомних електростанціях, заводах та інших стратегічно важливих об’єктах.

Обозреватель За матеріалами:

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