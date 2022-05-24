Забудовників у Нідерландах зобов'яжуть встановлювати сонячні панелі на новобудовах — Finance.ua

У листі до палати представників Міністерство клімату та енергетики називає енергію, вироблену за допомогою сонячних панелей, важливою частиною енергетичного переходу, за допомогою якої можна досягти значного скорочення викидів CO2.
Європейська комісія 18 травня презентувала пропозиції щодо швидкого позбавлення залежності ЄС від імпорту російських енергоносіїв, що включає підвищення енергоефективності, диверсифікацію джерел постачання та масштабні інвестиції у розвиток поновлюваних джерел енергії.