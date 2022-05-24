Забудовників у Нідерландах зобов'яжуть встановлювати сонячні панелі на новобудовах — Finance.ua

Забудовників у Нідерландах зобов'яжуть встановлювати сонячні панелі на новобудовах

Влада Нідерландів має намір зробити обов’язковим встановлення сонячних панелей на дахах новобудов з 2025 року.

Про це повідомляє NOS

Зазначається, що йдеться про всі новобудови, крім житлових будинків із площею даху понад 250 кв. м. У 2025 році правила можуть бути посилені щодо дахів невеликих будівель.

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У листі до палати представників Міністерство клімату та енергетики називає енергію, вироблену за допомогою сонячних панелей, важливою частиною енергетичного переходу, за допомогою якої можна досягти значного скорочення викидів CO2.

Європейська комісія 18 травня презентувала пропозиції щодо швидкого позбавлення залежності ЄС від імпорту російських енергоносіїв, що включає підвищення енергоефективності, диверсифікацію джерел постачання та масштабні інвестиції у розвиток поновлюваних джерел енергії.

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