Енергорегулятор позбавив "зеленого" тарифу дві сонячні електростанції російських власників — Finance.ua

Енергорегулятор позбавив "зеленого" тарифу дві сонячні електростанції російських власників
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), припинила дію «зеленого» тарифу двом сонячним станціям у Дніпропетровській області. Їх бенефіціарами є громадяни рф.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Йдеться про ТОВ «Екопроменергія» та «ПВ Солар Стейшн».
За даними реєстрів, 35% статутного капіталу ТОВ «ПВ Солар Стейшн» належить Василю Решетову, серед кінцевих бенефіціарів ТОВ «Екопроменергія» з 30% статутного капіталу є москвич Павло Кротов.
Постанови про припинення дії «зеленого» тарифу Комісія ухвалила на засіданні 26 квітня.
На засіданні 20 квітня НКРЕКП анулювала ліцензії компаніям, пов’язаним з країною-агресором. У переліку — і ТОВ «Екопроменергія» та «ПВ Солар Стейшн».
Регулятор тоді пояснив, що кінцевими бенефіціарами компаній, у яких анулювали ліцензії, є громадяни рф.
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