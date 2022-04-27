Енергорегулятор позбавив "зеленого" тарифу дві сонячні електростанції російських власників — Finance.ua
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Енергорегулятор позбавив "зеленого" тарифу дві сонячні електростанції російських власників

Вчора 09:47Енергетика
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Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), припинила дію «зеленого» тарифу двом сонячним станціям у Дніпропетровській області. Їх бенефіціарами є громадяни рф.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Йдеться про ТОВ «Екопроменергія» та «ПВ Солар Стейшн».
За даними реєстрів, 35% статутного капіталу ТОВ «ПВ Солар Стейшн» належить Василю Решетову, серед кінцевих бенефіціарів ТОВ «Екопроменергія» з 30% статутного капіталу є москвич Павло Кротов.
Постанови про припинення дії «зеленого» тарифу Комісія ухвалила на засіданні 26 квітня.
На засіданні 20 квітня НКРЕКП анулювала ліцензії компаніям, пов’язаним з країною-агресором. У переліку — і ТОВ «Екопроменергія» та «ПВ Солар Стейшн».
Регулятор тоді пояснив, що кінцевими бенефіціарами компаній, у яких анулювали ліцензії, є громадяни рф.

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За матеріалами: Економічна Правда
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