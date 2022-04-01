Забрали виделки і сервізи: окупанти пограбували Чорнобильську АЕС перед тим, як відступити — Finance.ua

Забрали виделки і сервізи: окупанти пограбували Чорнобильську АЕС перед тим, як відступити

Вчора 16:18 — Кримінал

Окупаційні війська росії перед тим, як 31 березня покинути Чорнобильську атомну електростанцію, зайнялись мародерством.

Про це повідомив в ефірі спільного інформаційного марафону голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко.

Він розповів, що перед відходом окупанти змусили працівників ЧАЕС підписати акт прийому-передавання станції. І погрожували, що якщо цього не відбудеться, то вони заберуть співробітників з собою до білорусі. А після підписання акту окупанти зайнялися мародерством на ЧАЕС.

«Почали виносити цінні речі, пакувати в техніку, що ще залишилася на майданчику Чорнобильської АЕС, та частково виїжджати... Вони розікрали більш-менш цінні речі: комп’ютери, якісь там кавоварки, чайники... Окупанти в машину навіть завантажили сервізи, виделки, ложки, тарілки, які були в готелі», — розповідає Крамаренко.

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Він зазначив, що наразі на ЧАЕС перебуває 59 працівників станції. Вони оглянули територію станції — російських окупантів не виявили. Але за межі ЧАЕС не виходили, адже там може бути небезпечно, зокрема замінована територія.

Зазначимо, у МАГАТЕ 31 березня повідомили , що готуються найближчими днями відправити свою місію на ЧАЕС і наразі консультуються щодо цього з українською владою.

Увечері 31 березня Державне агентство України з управління Зоною відчуження повідомило, що російсько-окупаційні війська покинули майданчик Чорнобильської атомної електростанції.

російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС ще 24 лютого — у перший день повномасштабного вторгнення рф до України.

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