Бельгія відкладає на 10 років відмову від АЕС через війну в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Бельгія відкладає на 10 років відмову від АЕС через війну в Україні

Вчора 11:14Енергетика
313
Бельгія вирішила відкласти на десять років плановану на 2025 рік поетапну відмову від ядерної енергетики.
Про це на своїй сторінці у Twitter написав прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.
«Федеральний уряд вирішив вжити необхідних заходів для продовження терміну служби двох останніх ядерних реакторів на десять років », - пише він.
Нагадаємо, російське вторгнення в Україну призвело до зростання світових цін на енергоресурси. Додатково зростання цін підштовхнули плани країн Заходу відмовитися від споживання нафти і газу з рф.
Нагадаємо, Європейська комісія до середини травня оприлюднить пропозицію щодо поступової відмови від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року.
При цьому там планують підготувати варіанти обмеження впливу зростання цін на газ.
В свою чергу США ще на початку березня оголосили про зупинення імпорту російської нафти та газу. Це означає, що нові контракти на закупівлю сирої нафти та певних нафтопродуктів, зрідженого природного газу та вугілля будуть заборонені негайно, тоді як діючі контракти мають бути розірвані протягом 45 днів.
За матеріалами: Європейська правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.