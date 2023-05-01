Заберуть за лічені дні: авто, які буде легко продати навіть через 5 років — Finance.ua

Заберуть за лічені дні: авто, які буде легко продати навіть через 5 років Сьогодні 07:02 — Технології&Авто

Заберуть за лічені дні: авто, які буде легко продати навіть через 5 років

Індустрія авто розвивається блискавичними темпами — щороку виходять нові моделі, які в усьому кращі за попередників. Минуле покоління вже цікавить все менше людей, а отже — падає в ціні. Однак, є транспорт, який не сильно просідає в ціні, або ж має величезний попит попри вік чи пробіг.

Експерти Фактів склали рейтинг авто, які буде легко продати через 5 років.

Очікувано, під цей транспорт підходять ті авто, які активно продаються в Україні та мають попит у наших водіїв.

Так, величезний попит на ринку має автомобіль Volkswagen Passat. Незалежно від року випуску і комплектації, цей транспорт постійно завозять в Україну — практично щомісяця Passat лідирує за імпортом. У найближчі 5 років цей автомобіль точно можна буде легко продати — головне, щоб він відповідав екостандартам, які діють зараз і приймуть в Україні в недалекому майбутньому. Середня ціна на Passat — близько $8 тис.

Свою популярність не втратить і компактний Volkswagen Golf — економічність, доступність і простота в обслуговуванні підкорила багатьох українців. Ця модель уже давно зарекомендувала себе як непоганий варіант для комфортного пересування в умовах міста. Середня ціна за таке авто — близько $6 тис.

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Серед фаворитів буде і чеський автопром — модель Skoda Octavia багато місяців у топах з імпорту вживаних авто. Середній цінник за такий автомобіль в Україні зараз близько $8 тис.

Американський Ford Focus точно буде автомобілем, який легко продасться через 5 років. За такий автомобіль на вторинному ринку попросять близько $7 тис.

Французькі Renault Megane – в Україні дуже популярні бюджетні авто, особливо ті, на які є деталі і є СТО. Середній цінник на такий автомобіль із пробігом – $7,5 тис.

Один з найпопулярніших авто з салону в Україні це Toyota Rav4. Величезна кількість модифікацій, доступність і невибагливість у ремонті зроблять покупку такого авто вдалою інвестицією. На такий транспорт точно буде попит у найближчому майбутньому — особливо, якщо взяти гібридну версію. За вживану модель у середньому просять в Україні $17 тис.

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