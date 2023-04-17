Названо автомобілі, які найбільше втрачають в ціні через рік після купівлі — Finance.ua

Названо автомобілі, які найбільше втрачають в ціні через рік після купівлі Сьогодні 14:14 — Фондовий ринок

Фахівці iSeeCars назвали моделі автомобілів, які швидше за інші дешевшають після купівлі. Адже, є машини, які після покупки можуть ставати тільки дорожчими, а інші, навпаки, дешевшають із величезною швидкістю — достатньо лише виїхати за межі автосалону.

Як виявилося, головним світовим рекордсменом за швидкістю втрати ціни є німецький електромобіль Audi E-tron. Усього за рік після купівлі ця модель стане дешевшою відразу на 27,8% від своєї початкової вартості або на 22 800 доларів США. Зовсім небагато від цього показника відстає італійський Alfa Romeo Stelvio із падінням ціни на рівні 26,9% за рік. Замикає трійку лідерів цього антирейтингу ще один представник німецького автопрому — Mercedes C-Class, — який через рік стане дешевшим на 24,6%.

Наступний рядок у рейтингу експерти віддали Audi A4 із втратою 24,3% від початкового цінника за перший рік експлуатації. Також до списку потрапили японський Nissan Titan та класичний американець Chevrolet Silverado 1500 Limited. Досить швидко дешевшають Infiniti QX80 і Q50, Nissan Murano, Porsche Macan, Mercedes S-Class та BMW 7 Series.

Трохи менш швидкі темпи втрати ціни демонструють Genesis G70, BMW 2 Series та 5 Series, Infiniti QX50, Ford Mustang Mach-E та інші.

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MMR За матеріалами:

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