Заарештовано корпоративні права ще одного підприємства, пов'язаного з рф — Finance.ua

Заарештовано корпоративні права ще одного підприємства, пов'язаного з рф Вчора 18:46 — Фондовий ринок

Заарештовано корпоративні права ще одного підприємства, пов'язаного з рф

У Кіровоградській області в рамках кримінального провадження за фактом легалізації доходів заарештовано корпоративні права підприємства, пов’язаного з рф, більш ніж на 4,6 мільярда гривень.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора України.

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«За даними слідства, громадянин рф — засновник одного з агропідприємств та власник 50% статутного капіталу, який також є засновником 8 підприємств на території країни-агресора, здійснював незаконні фінансові операції. Спільно з іншими посадовими особами підприємства вони легалізували та виводили до рф кошти, отримані злочинним шляхом», — йдеться у повідомленні.

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