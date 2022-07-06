Заарештовано корпоративні права ще одного підприємства, пов'язаного з рф — Finance.ua
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Заарештовано корпоративні права ще одного підприємства, пов'язаного з рф

Фондовий ринок
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Заарештовано корпоративні права ще одного підприємства, пов'язаного з рф
Заарештовано корпоративні права ще одного підприємства, пов'язаного з рф
У Кіровоградській області в рамках кримінального провадження за фактом легалізації доходів заарештовано корпоративні права підприємства, пов’язаного з рф, більш ніж на 4,6 мільярда гривень.
Про це повідомляють в Офісі генпрокурора України.
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«За даними слідства, громадянин рф — засновник одного з агропідприємств та власник 50% статутного капіталу, який також є засновником 8 підприємств на території країни-агресора, здійснював незаконні фінансові операції. Спільно з іншими посадовими особами підприємства вони легалізували та виводили до рф кошти, отримані злочинним шляхом», — йдеться у повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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