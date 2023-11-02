За жовтень 2023 року Фонд держмайна провів приватизаційних аукціонів на суму 372 млн грн — Finance.ua

За жовтень 2023 року Фонд держмайна провів приватизаційних аукціонів на суму 372 млн грн Сьогодні 12:20

У жовтні ФДМУ вдалося провести 39 онлайн-аукціонів з приватизації, стартова вартість об'єктів у ході прозорої конкуренції зросла у 1,4 раза.

Про це йдеться на сайті ФДМУ.

Серед пропозицій були єдині майнові комплекси, складські та виробничі приміщення, адмінбудівлі і ветлікарні. Загалом у торгах взяли участь 244 підприємці, в середньому за кожен лот змагалося більше 6 учасників.

«Новацією місяця стало проведення аукціону з приватизації протезно-ортопедичного підприємства вперше. Пошук приватного інвестора для підприємства було необхідністю, оскільки воно щорічно знижувало показники ефективності, скорочувало штат працівників та накопичувало заборгованості.

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Тепер новий власник зобов’язаний зберігати профіль підприємства 10 років та не допустити звільнення працівників протягом 6 місяців", — повідомили в пресслужбі фонду.

Найдорожчими активами жовтня стали:

єдиний майновий комплекс державного підприємства «Волиньторф»: стартова вартість — 190,2 млн грн, переможна — 212,2 млн грн;

складське приміщення у Києві: стартова вартість — 9,4 млн грн, переможна - 35 млн грн;

державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект»: стартова вартість — 28,9 млн грн, переможна — 32,8 млн грн;

хмельницьке протезно-ортопедичне підприємство: стартова вартість — 24,7 млн грн, переможна — 32 млн грн.

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