Фонд держмайна минулого тижня залучив на приватизаційних аукціонах ₴222 мільйони — Finance.ua
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Фонд держмайна минулого тижня залучив на приватизаційних аукціонах ₴222 мільйони

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Фонд держмайна минулого тижня залучив на приватизаційних аукціонах ₴222 мільйони
Фонд держмайна минулого тижня залучив на приватизаційних аукціонах ₴222 мільйони
Упродовж минулого тижня Фонд державного майна України провів 9 аукціонів, на яких було залучено 222 млн грн.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ у Facebook.
«+222 мільйони гривень інвестицій залучив ФДМУ за тиждень на приватизації. Наша команда провела 9 аукціонів, в яких взяли участь 50 підприємців», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у середньому за кожен актив змагалися понад 5 учасників, в результаті торгів переможні ставки перевищили стартові ціни на 27 млн грн.

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За даними фонду, найдорожчим проданим об'єктом стало ДП «Волиньторф». Інвестор запропонував за актив 212 млн грн, а також повинен сплатити 42,5 млн грн ПДВ та 20,2 млн грн боргів підприємства.
Ще одним великим проданим об'єктом став Червонослобідський спиртзавод на Київщині, фінальна ставка за який становила 5 млн грн.
Як повідомлялося, Фонд державного майна України пропонує включити до переліку об'єктів великої приватизації державну частку столичного ТРЦ Ocean Plaza, яку оцінив у 1,32 млрд грн.
За матеріалами:
borgexpert
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