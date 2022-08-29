За які кошти відновлюється зруйнована росіянами інфраструктура: у Мінфіні дали відповідь — Finance.ua
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За які кошти відновлюється зруйнована росіянами інфраструктура: у Мінфіні дали відповідь

Казна та Політика
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За які кошти відновлюється зруйнована росіянами інфраструктура: у Мінфіні дали відповідь
За які кошти відновлюється зруйнована росіянами інфраструктура: у Мінфіні дали відповідь
У нинішніх умовах немає можливості будувати масштабні плани з відновлення інфраструктури. Фінансування відповідних проєктів відбувається в обмежених обсягах.
Про це заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава в ефірі телемарафону.
«На жаль, говорити зараз про масштабні проєкти будівництва через фінансову ситуацію, яка склалася (а через бойові дії ми втратили значну частину нашої економіки), будувати масштабні плани з відновлення інфраструктури немає можливості», — сказав посадовець.
Однак Кава зазначив, що попри все існує можливість готувати проєктну документацію для подальшого відновлення.
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Водночас заступник глави Мінфіну підкреслив, що фінансування проєктів з відновлення інфраструктурних об’єктів відбувається в обмежених обсягах.
«У тих місцях, де відновлено мирне життя, інфраструктура відбудовується за рахунок коштів місцевих бюджетів, у першу чергу мовиться про будівництво мостів», — поінформував він.
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За словами посадовця, залізнична інфраструктура відновлюється як за кошти державного підприємства, так і за кошти державного бюджету. Для цього Укрзалізниця отримала відповідну підтримку.
«На відновлення автомобільних доріг кошти виділяються як з місцевих, так і з центрального бюджету — з тих залишків дорожнього фонду, які є», — додав Кава.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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