За які кошти відновлюється зруйнована росіянами інфраструктура: у Мінфіні дали відповідь — Finance.ua

За які кошти відновлюється зруйнована росіянами інфраструктура: у Мінфіні дали відповідь Вчора 11:11 — Казна та Політика

За які кошти відновлюється зруйнована росіянами інфраструктура: у Мінфіні дали відповідь

У нинішніх умовах немає можливості будувати масштабні плани з відновлення інфраструктури. Фінансування відповідних проєктів відбувається в обмежених обсягах.

Про це заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава в ефірі телемарафону.

«На жаль, говорити зараз про масштабні проєкти будівництва через фінансову ситуацію, яка склалася (а через бойові дії ми втратили значну частину нашої економіки), будувати масштабні плани з відновлення інфраструктури немає можливості», — сказав посадовець.

Однак Кава зазначив, що попри все існує можливість готувати проєктну документацію для подальшого відновлення.

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Водночас заступник глави Мінфіну підкреслив, що фінансування проєктів з відновлення інфраструктурних об’єктів відбувається в обмежених обсягах.

«У тих місцях, де відновлено мирне життя, інфраструктура відбудовується за рахунок коштів місцевих бюджетів, у першу чергу мовиться про будівництво мостів», — поінформував він.

За словами посадовця, залізнична інфраструктура відновлюється як за кошти державного підприємства, так і за кошти державного бюджету. Для цього Укрзалізниця отримала відповідну підтримку.

«На відновлення автомобільних доріг кошти виділяються як з місцевих, так і з центрального бюджету — з тих залишків дорожнього фонду, які є», — додав Кава.

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