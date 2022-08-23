В ОП назвали суму екстреної допомоги Україні на відновлення зруйнованих об'єктів — Finance.ua

В ОП назвали суму екстреної допомоги Україні на відновлення зруйнованих об'єктів Вчора 20:33 — Казна та Політика

Україна потребує допомоги країн Заходу для відновлення знищених об’єктів критичної інфраструктури. У дуже короткій перспективі сума становить 17 млрд доларів.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга.

«Якщо говорити про обсяги допомоги, ми зараз говоримо про fast recovery plan — це той план, який вимагає вже зараз сприяння у відновленні знищених об’єктів критичної інфраструктури, це і мости, і школи — це 17 млрд доларів», — сказав він.

За його словами, це те, чого Україна потребує в дуже короткій перспективі, і ця цифра озвучується партнерам.

Сибіга повідомив, що в рамках цього fast recovery plan Естонія — «перша країна, яка взяла на себе відновлення школи, здається, в Житомирській області на суму близько 2 млн доларів».

Заступник керівника Офісу президента зазначив, що необхідно розуміти принципи, за яких ця допомога надаватиметься.

«Я думаю, що у нас таке розуміння з нашими партнерами вже сформовано. Очікується ще важлива конференція в Німеччині. З вироблення саме підходів і принципів надання цієї допомоги у відновленні України. Це не чисто донорська конференція, а саме для розуміння, як це робити», — додав він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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