В ОП назвали суму екстреної допомоги Україні на відновлення зруйнованих об'єктів — Finance.ua
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В ОП назвали суму екстреної допомоги Україні на відновлення зруйнованих об'єктів

Казна та Політика
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Україна потребує допомоги країн Заходу для відновлення знищених об’єктів критичної інфраструктури. У дуже короткій перспективі сума становить 17 млрд доларів.
Про це сказав заступник керівника Офісу президента з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Андрій Сибіга.
«Якщо говорити про обсяги допомоги, ми зараз говоримо про fast recovery plan — це той план, який вимагає вже зараз сприяння у відновленні знищених об’єктів критичної інфраструктури, це і мости, і школи — це 17 млрд доларів», — сказав він.
За його словами, це те, чого Україна потребує в дуже короткій перспективі, і ця цифра озвучується партнерам.
Сибіга повідомив, що в рамках цього fast recovery plan Естонія — «перша країна, яка взяла на себе відновлення школи, здається, в Житомирській області на суму близько 2 млн доларів».
Заступник керівника Офісу президента зазначив, що необхідно розуміти принципи, за яких ця допомога надаватиметься.
«Я думаю, що у нас таке розуміння з нашими партнерами вже сформовано. Очікується ще важлива конференція в Німеччині. З вироблення саме підходів і принципів надання цієї допомоги у відновленні України. Це не чисто донорська конференція, а саме для розуміння, як це робити», — додав він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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