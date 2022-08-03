За урядовою програмою працевлаштували майже 9 тис. переселенців — Finance.ua

За урядовою програмою працевлаштували майже 9 тис. переселенців Вчора 09:44 — Особисті фінанси

За урядовою програмою працевлаштували майже 9 тис. переселенців

8,97 тис. внутрішньо переміщених осіб працевлаштували за урядовою програмою.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

При цьому за червень за програмою працевлаштували 3 тис. осіб.

«Роботодавці теж не поспішають. Тільки 5 357 подали заявку на отримання компенсації. За місяць додалося приблизно 2000 роботодавців», — зазначив Железняк.

Зазначимо, загалом уряд виділив на програму компенсації роботодавцям 200 млн грн. У межах ініціативи кожному роботодавцю, який працевлаштує ВПО, належить 6,5 тис. грн компенсації.

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Проте подали заявки нині загалом тільки на 88 млн грн, це менше половини від розрахованої Кабміном суми.

Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило оновлений Перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

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