За урядовою програмою працевлаштували майже 9 тис. переселенців — Finance.ua
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За урядовою програмою працевлаштували майже 9 тис. переселенців

Особисті фінанси
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За урядовою програмою працевлаштували майже 9 тис. переселенців
За урядовою програмою працевлаштували майже 9 тис. переселенців
8,97 тис. внутрішньо переміщених осіб працевлаштували за урядовою програмою.
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
При цьому за червень за програмою працевлаштували 3 тис. осіб.
«Роботодавці теж не поспішають. Тільки 5 357 подали заявку на отримання компенсації. За місяць додалося приблизно 2000 роботодавців», — зазначив Железняк.
Зазначимо, загалом уряд виділив на програму компенсації роботодавцям 200 млн грн. У межах ініціативи кожному роботодавцю, який працевлаштує ВПО, належить 6,5 тис. грн компенсації.
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Проте подали заявки нині загалом тільки на 88 млн грн, це менше половини від розрахованої Кабміном суми.
Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило оновлений Перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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