Ухвалено законопроєкт щодо сприяння працевлаштуванню безробітних — Finance.ua

Ухвалено законопроєкт щодо сприяння працевлаштуванню безробітних Вчора 15:11 — Казна та Політика

Ухвалено законопроєкт щодо сприяння працевлаштуванню безробітних

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Нарешті прийняли за основу законопроєкт № 6067 про сприяння працевлаштуванню довгострокових безробітних шляхом надання компенсації роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. За — 244», — написав Железняк.

Що це дасть?

За словами нардепа, цим документом пропонується запровадити компенсації роботодавцям частини витрат на оплату праці або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування деяких категорій зареєстрованих безробітних, зокрема молоді.

Він також дасть змогу сприяти працевлаштуванню довгострокових безробітних шляхом надання компенсації роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Довідка Finance.ua:

вже понад 37,3 мільйона гривень виплачено роботодавцям на компенсації заробітної плати внутрішньо переміщеним особам;

станом на кінець червня в Україні офіційно було зареєстровано 274 тисячі безробітних, а вакансій лише 22 тисячі. За словами віце-прем’єр-міністра економіки України Юлії Свириденко, безробітних, яким не підберуть потрібних вакансій, залучатимуть до громадських робіт.

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