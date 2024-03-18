За тиждень Нацбанк продав валюти на міжбанку на понад 250 мільйонів доларів — Finance.ua
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За тиждень Нацбанк продав валюти на міжбанку на понад 250 мільйонів доларів

Валюта
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За тиждень Нацбанк продав валюти на міжбанку на понад 250 мільйонів доларів
За тиждень Нацбанк продав валюти на міжбанку на понад 250 мільйонів доларів
Національний банк України минулого тижня на міжбанківському валютному ринку продав 263 млн доларів США.
Відповідні дані оприлюднені на сайті Нацбанку.
Згідно з результатами валютних інтервенцій, із 11 по 15 березня 2024 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 263 млн доларів, а також купив 370 тисяч доларів.

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З початку 2024 року Нацбанк продав на міжбанку 4,5 млрд доларів США та купив 71,37 млн доларів.
Зазначимо, експерти прогнозують, що з 18 до 24 березня загальна ситуація на валютному ринку України не зазнає глобальних змін. Зміни курсів будуть частими, але не надто значними.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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