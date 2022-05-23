За скільки можна купити квартиру в новобудові в Німеччині — Finance.ua

За скільки можна купити квартиру в новобудові в Німеччині

Вчора 09:32 — Нерухомість

З початку повномасштабної війни на території України немала кількість українців виїхала саме до Німеччини. Чимало з них цікавиться не лише орендою квартири, але й купівлею.

«Сьогодні» розповість вам, скільки ж коштує придбати квартиру в новобудові в Берліні.

Насамперед варто зазначити, що вартість квартир формується згідно з такими показниками, як: розташування житла, якість ремонту, кількість кімнат тощо. Придбати квартиру в Берліні можна за ціною від 151,5 тис. євро до 5,6 млн євро (4,9-184,8 млн грн).

Так, розглянемо детальніше на конкретних прикладах.

Наприклад, за даними ew-realestate.de , вартість 2-кімнатної квартири в Берліні в районі Ліхтенраде із загальною площею в 56,95 м кв. обійдеться в 306,5 тис. євро, або 10,1 млн грн. Сам будинок має такий вигляд:

1-кімнатна квартира в центрі західного Берліну із загальною площею 27,76 кв. м коштуватиме 259,5 тис. євро, або 8,5 млн грн.

А 3-кімнатна в центрі Берліну, в «модному районі» із загальною площею 97,54 кв. м обійдеться вам у 757,5 тис. євро, або 24,9 млн грн.

Найдорожча квартира, що нам вдалося знайти, коштуватиме 5,6 млн євро або 184,8 млн грн. Це 8-кімнатна квартира класу люкс із загальною площею 300 кв. м та власним участком, паркінгом, розташована в Берліні у районі Груневальд.

Довідка Finance.ua:

через війну багато українців були змушені виїхати за кордон. Найпопулярнішими напрямками для переїзду стали Польща та інші країни ЄС. Більшість переселенців живуть у спеціальних центрах або орендують житло, але хтось розглядає перспективу залишитись у Європі надовго та цікавиться питанням купівлі нерухомості. Які ціни на квартири за кордоном, і де краще придбати нерухомість — читайте тут;

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