Скільки коштують квартири в Польщі, Німеччині та інших країнах ЄС — Finance.ua

Скільки коштують квартири в Польщі, Німеччині та інших країнах ЄС

Вчора 13:00 — Особисті фінанси

Через війну багато українців були змушені виїхати за кордон. Найпопулярнішими напрямками для переїзду стали Польща та інші країни ЄС. Більшість переселенців живуть у спеціальних центрах або орендують житло, але хтось розглядає перспективу залишитись у Європі надовго та цікавиться питанням купівлі нерухомості. Які ціни на квартири за кордоном, і де краще придбати нерухомість — читайте далі.

Нерухомість у Польщі

Купити квартиру в Польщі можна, скориставшись послугами агенцій та ріелторів. Також можна шукати самостійно онлайн-ресурсах, де пропозиції виставляють і власники, і ріелтори. Популярні сайти для пошуку квартир у Польщі:

olx.pl — аналог українського сайту із зрозумілим інтерфейсом. Можна встановити фільтри за регіонами, ціною та іншими параметрами.

gumtree.pl — зібрані оголошення про продаж та оренду квартир, будинків у різних містах Польщі.

otodom.pl — пропонується нерухомість від забудовника, ріелторів та власників, житло в новобудовах та вторинний ринок, будинки. Зручний пошук у регіонах.

Середня вартість однокімнатної квартири у Польщі — від 200 тис. злотих. Такі ціни у Кракові, а у Вроцлаві ціни на квартиру вищі — від 250-300 тис. злотих. У Варшаві за 1 кімнатну квартиру доведеться заплатити ще більше — від 350 тис. злотих.

Квартири у Варшаві (скріншот olx.pl)

Згідно із польським законодавством, українці можуть вільно купити квартиру в країні. Для цього не потрібна наявність будь-якого правового статусу.

Квартири у Німеччині

Ціна на покупку нерухомості в Німеччині відрізняється залежно від міста. Найдорожчі квартири пропонують у Берліні, Мюнхені. Більш вигідні пропозиції можна знайти у Лейпцигу та невеликих населених пунктах. У будинках старої забудови вартість квартир також буде нижчою.

Актуальні оголошення представлені на наступних онлайн-сервісах:

immowelt — квартири в Німеччині в новобудовах та на вторинному ринку, покупка будинків, земельних ділянок, оренда.

immobilienscout24 — оренда та продаж нерухомості від забудовників, рекламні та приватні оголошення.

Ціни за квадратний метр житлової площі в Лейпцигу коливаються в межах 1,5 — 5,8 тисячі євро. У середньому у місті вартість квадратного метра — 2580 євро. У Кельні середня вартість квадратного метра становить 4,2 тисячі євро.

Ціни на нерухомість у Кельні (скріншот immobilienscout24.de)

У Берліні середня вартість квадратного метра квартири становить 4 тис. євро. У той час як у найдорожчих кондомініумах Берліна вартість квадратного метра досягає 11,7 тис. євро, найдешевший варіант — 2,22 тис. євро за квадратний метр.

У Мюнхені середня вартість квадратного метра — 8,8 тис. євро. У найдорожчих житлових комплексах — 19,6 тис. євро за кв.м., найвигідніша пропозиція — 6,2 тисячі євро/м².

Нерухомість у країнах Європи

Однокімнатна квартира у Литві може коштувати 40-50 тисяч євро у Клайпеді, у Вільнюсі — від 60 тисяч євро. Нижча ціна у південній частині країни. Так, у Каунаському повіті вартість 1-кімнатної квартири — близько 30 тисяч євро.

Продаж квартир в Литві (скріншот realting.com)

У столиці Угорщини, Будапешті, ціна однокімнатної квартири складе від 60 тисяч євро (площа 24 кв.м). Більшість пропозицій на сайтах нерухомості — від 100 тисяч євро.

У Братиславі (Словаччина) однокімнатні квартири коштують від 90 тис. до 150 тис. євро на вторинному ринку нерухомості. Квартира в новому будинку може коштувати 300 тисяч євро. Що далі від столиці, то ціна падатиме. Так, за 45 км від Братислави середня вартість квартири становить 50 тисяч євро (Дунайська Стреда).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.