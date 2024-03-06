За що туристи можуть отримати від 750 до 1200 євро штрафу на пляжі Іспанії — Finance.ua

За що туристи можуть отримати від 750 до 1200 євро штрафу на пляжі Іспанії Сьогодні 23:34 — Світ

За що туристи можуть отримати від 750 до 1200 євро штрафу на пляжі Іспанії

Туристам, які прямують на пляжі іспанського Бенідорма, необхідно знати про часові обмеження та двічі перевіряти годинник перед поїздкою.

Купання в морі з опівночі до 7 години ранку може коштувати пляжникам колосальних грошей.

Про це попереджає thesun.

Чому так

Вхід у воду вночі може становити надзвичайну небезпеку, оскільки припливи та течії непередбачувані під місячним світлом.

Через низьку видимість людям також важко помітити вас, якщо ви помахаєте рукою про допомогу, інакше ви можете пропустити камінь чи істоту, яка ховається поблизу.

Ще одна причина, чому відвідувачам забороняють виходити на пляж, — це дозволити прибиральникам виконувати свою роботу та прибирати берегову лінію.

Штрафи

Згідно з BenidormSeriously, туристи, спіймані за порушення пляжів Бенідорма після комендантської години, зіткнуться зі штрафом від 750 до 1200 євро.

Щоб бути на березі, вас не оштрафують, на більшості пляжів є таблички, які повідомляють відвідувачам, що можна, а що не можна робити.

Довідка Finance.ua:

за даними Міністерства інтеграції, соціального забезпечення та міграції Іспанії, з початку конфлікту понад 201 тисяча українців, переважно жінок, шукали притулку в Іспанії. Наразі Іспанія посідає п’яте місце в Європейському Союзі за наданням тимчасового захисту, яким користуються 199 тис. осіб. 61 відсоток жінки та 31 відсоток неповнолітні діти.

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