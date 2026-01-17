0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За рік ДБР зафіксувало правопорушення, через які держава втратила понад 17 млрд грн

Казна та Політика
10
За рік ДБР зафіксувало правопорушення, через які держава втратила понад 17 млрд грн
За рік ДБР зафіксувало правопорушення, через які держава втратила понад 17 млрд грн
Упродовж 2025 року працівники Державного бюро розслідувань задокументували правопорушення, через які держава втратила понад 17 млрд 680 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Скільки коштів уже вдалося повернути до бюджету

Зазначається, що встановлена сума неправомірної вигоди, яку могли отримати фігуранти кримінальних проваджень, перевищила 53,7 млн грн.
З метою відшкодування завданої шкоди слідчі арештували майно підозрюваних та обвинувачених на 6 млрд 239 млн грн.
Читайте також
Завдяки злагодженій роботі працівників Бюро до державного бюджету вже повернуто понад 2 млрд 652 млн грн.
У ДБР зазначають, що пріоритетом залишаються кримінальні правопорушення у сфері використання бюджетних ресурсів, управління державним майном та зловживання посадовців, які мають стратегічні наслідки для безпеки та фінансової стійкості держави.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems