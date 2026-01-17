За рік ДБР зафіксувало правопорушення, через які держава втратила понад 17 млрд грн
Упродовж 2025 року працівники Державного бюро розслідувань задокументували правопорушення, через які держава втратила понад 17 млрд 680 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Скільки коштів уже вдалося повернути до бюджету
Зазначається, що встановлена сума неправомірної вигоди, яку могли отримати фігуранти кримінальних проваджень, перевищила 53,7 млн грн.
З метою відшкодування завданої шкоди слідчі арештували майно підозрюваних та обвинувачених на 6 млрд 239 млн грн.
Завдяки злагодженій роботі працівників Бюро до державного бюджету вже повернуто понад 2 млрд 652 млн грн.
У ДБР зазначають, що пріоритетом залишаються кримінальні правопорушення у сфері використання бюджетних ресурсів, управління державним майном та зловживання посадовців, які мають стратегічні наслідки для безпеки та фінансової стійкості держави.
