За приватизацію спиртзавода у Чернівецькій області стартову ціну знизили вдвічі — Finance.ua
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За приватизацію спиртзавода у Чернівецькій області стартову ціну знизили вдвічі

Фондовий ринок
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6 лютого Фонд держмайна проведе аукціон з приватизації Вашківського спиртзаводу у Чернівецькій області. Стартову ціну знижено на 50%, і тепер вона складає 1,9 млн грн.
Про це пише Фонд Держмайна.
Спиртзавод знаходиться за 40 км від Чернівців та близько 70 км від державного кордону України. Транспортна розв’язка дозволяє перевозити продукцію до обласних центрів Заходу України, Румунії та Молдови через автотранспортні шляхи Р62, М19 та Н10.
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На базі заводу можна розгорнути виробництво спиртних напоїв, ліків та косметики. Також майно підприємства призначене для зберігання та обробки сировини для хлібопекарської продукції.
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Єдиний майновий комплекс включає у себе 32 об’єкти, сукупна площа яких становить 19 774 м². До них належать:
  • будівлі виробничого корпусу, млину, насосної станції, дріжджобродильної, адміністративно-побутовий корпус, зерносклад, трансформаторна, будівля млину, кафе, спиртосховища, вагової, складів, солодовні, сараю, картоплесховища, хлораторної;
  • приміщення їдальні, котельні, розливного цеху, очисного цеху, центрального складу, купажного цеху, спиртосховище, мазутне господарство, залізничний тупик, нафтозлив, бардяна яма, 2 гноєсховища, силосні ями, 2 артесвердловини;
  • незавершені будівництва очисних споруд та цеху заморожених продуктів.
Також тут наявні 12 транспортних засобів — легкові, вантажні та спецтехніка.
За матеріалами:
Finance.ua
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