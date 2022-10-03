Мала приватизація: на Буковині планують продати одинадцять об'єктів — Finance.ua
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Мала приватизація: на Буковині планують продати одинадцять об'єктів

Фондовий ринок
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До продажу у рамках малої приватизації у Чернівецькій області готові 11 об’єктів держмайна, також є один об’єкт для оренди.
Про це повідомляє Чернівецька ОВА у Facebook.
Зазначається, що найближчий аукціон відбудеться 19 жовтня — у перший день аукціону презентують об’єкт, який знаходиться у Сторожинці. Його загальна площа приміщень сягає 290,8 м кв. Стартова ціна об’єкту 857 864 грн (без ПДВ).
При цьому, наступний аукціон проведуть 20 жовтня.
В ОВА зазначають, що умови приватизації зручні для розвитку бізнесу, створення нових робочих місць та додаткового наповнення бюджету в умовах війни.
19 вересня на перших з початку широкомасштабного вторгнення онлайн-торгах за ціною майже втричі вище стартової було реалізоване окреме майно Кобиловолоцького місця зберігання спирту — за більш ніж 70 млн грн.
У рамках «малої приватизації» відбувся другий онлайн-аукціон: за 150 млн грн продали окреме майно Марилівського місця зберігання спирту ДП «Укрспирт» (Тернопільська область).
За матеріалами:
Економічна Правда
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