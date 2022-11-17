Мала приватизація: онлайн-аукціони вже принесли бюджету ₴500 мільйонів — Finance.ua

Мала приватизація: онлайн-аукціони вже принесли бюджету ₴500 мільйонів Сьогодні 21:35 — Казна та Політика

Мала приватизація: онлайн-аукціони вже принесли бюджету ₴500 мільйонів

Від успішних аукціонів малої приватизації, що відбулися на платформі Prozorro.Продажі, до бюджетів різних рівнів надійшло 499,6 млн грн.

Про це повідомляє ДП «Прозорро. Продажі» у Фейсбуці

«Із 19 вересня в системі Prozorro.Продажі відновили роботу аукціони з малої приватизації. З того часу Фонд державного майна України успішно провів 51 аукціон загальною вартістю 499,6 млн грн, які вже надішли до бюджету», — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що нині в статусі закриття перебувають іще 110 аукціонів на загальну суму 1,19 млрд грн.

Зокрема, минулого тижня відбулося 12 успішних аукціонів зі зростанням стартової ціни лота у 2,8 раза, від яких до бюджету надійдуть понад 160 млн грн.

Цього тижня заплановано 37 онлайн-аукціонів з приватизації державного та комунального майна.

Як повідомлялося, впродовж жовтня у системі Prozorro.Продажі було проведено 181 аукціон з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Майже кожні п’яті торги завершилися успішно. У результаті сума продажу активів за місяць сягнула 643 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.