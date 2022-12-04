За програмою «єОселя» видали вже 83 іпотечні кредити, більшість — для військових — Finance.ua

За програмою «єОселя» видали вже 83 іпотечні кредити, більшість — для військових Сьогодні 07:10 — Кредит&Депозит

За програмою «єОселя» видали вже 83 іпотечні кредити, більшість — для військових

У рамках державної програми іпотечного кредитування видано вже 83 кредити, переважна більшість — для військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Вже понад 20 тисяч заявок від потенційних позичальників отримали банки в рамках державної програми іпотечного кредитування єОселя», — сказано в повідомленні.

6 417 заявників мають попереднє позитивне рішення банків. Далі на них чекає підтвердження даних, пошук квартири та підготовка документів. 83 кредити — вже видано. Переважна більшість з них — для військовослужбовців.

Нагадаємо, у жовтні Уряд запустив програму доступної іпотеки єОселя, ініційовану Президентом України Володимиром Зеленським ще до війни, а нині модернізовану та адаптовану до потреб воєнного часу. Її мета — допомогти українцям отримати гідне житло.

Наразі учасниками програми можуть стати:

військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики/правоохоронці та члени їхніх сімей.

А також такі категорії, що працюють у державному та комунальному секторах:

медики;

педагоги;

науковці.

Для них передбачені максимально пільгові умови позики — кредит під 3% до 20 років з початковим внеском від 20%.

Наразі в програмі беруть участь 5 банків: Ощадбанк, ПриватБанк , Укргазбанк, Глобус Банк та Sky Bank.

Подати заявку можна через портал Дія, а невдовзі послуга запрацює у застосунку.

Інфографіка: Мінекономіки

Нагадаємо, з 5 листопада діє оновлений порядок надання пільгових житлових кредитів внутрішньо переміщеним особам (ВПО) під 3 % річних за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW).

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