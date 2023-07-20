За пів року товарообіг склав $49,8 млрд: що імпортували-експортували найбільше — Finance.ua
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За пів року товарообіг склав $49,8 млрд: що імпортували-експортували найбільше

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За пів року товарообіг склав $49,8 млрд: що імпортували-експортували найбільше
За пів року товарообіг склав $49,8 млрд: що імпортували-експортували найбільше
Протягом січня — червня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $30,4 млрд, а експортували — на суму $19,4 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $24,7 млрд, що становить 81% загальних обсягів імпортованих товарів.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-червні 2023 року склало 0,45 дол/кг, що на 52% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
  • Китай — $4,7 млрд,
  • Польща — $3,2 млрд,
  • Туреччина — $2,4 млрд.
Експортували з України найбільше до Польщі — на $2,7 млрд, Румунії — на $1,9 млрд, Китаю — на $1,6 млрд.
За пів року товарообіг склав $49,8 млрд: що імпортували-експортували найбільше
У загальних обсягах ввезених у січні-червні 2023 року товарів 67% склали наступні категорії товарів:
• машини, устаткування та транспорт — $8,9 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 60,9 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;
• паливно-енергетичні товари — $5,8 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 39,5 млрд грн, що складає 20% надходжень митних платежів;
• продукція хімічної промисловості — $5,5 млрд
при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 37,4 млрд грн, що складає 19% надходжень митних платежів.
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До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
  • продовольчі товари — $11,7 млрд;
  • метали та вироби з них — $2,1 млрд;
  • машини, устаткування та транспорт — $1,6 млрд.
При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 436,5 млн грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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