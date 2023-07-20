За пів року товарообіг склав $49,8 млрд: що імпортували-експортували найбільше — Finance.ua

За пів року товарообіг склав $49,8 млрд: що імпортували-експортували найбільше Сьогодні 07:22

За пів року товарообіг склав $49,8 млрд: що імпортували-експортували найбільше

Протягом січня — червня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $30,4 млрд, а експортували — на суму $19,4 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $24,7 млрд, що становить 81% загальних обсягів імпортованих товарів.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-червні 2023 року склало 0,45 дол/кг, що на 52% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $4,7 млрд,

Польща — $3,2 млрд,

Туреччина — $2,4 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $2,7 млрд, Румунії — на $1,9 млрд, Китаю — на $1,6 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-червні 2023 року товарів 67% склали наступні категорії товарів:

• машини, устаткування та транспорт — $8,9 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 60,9 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;

• паливно-енергетичні товари — $5,8 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 39,5 млрд грн, що складає 20% надходжень митних платежів;

• продукція хімічної промисловості — $5,5 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 37,4 млрд грн, що складає 19% надходжень митних платежів.

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До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $11,7 млрд;

метали та вироби з них — $2,1 млрд;



машини, устаткування та транспорт — $1,6 млрд.



При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 436,5 млн грн.

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