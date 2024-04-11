За перший квартал 2024 року товарообіг України склав $26 млрд (інфографіка) — Finance.ua

За перший квартал 2024 року товарообіг України склав $26 млрд (інфографіка) Сьогодні 15:33 — Казна та Політика

За перший квартал 2024 року товарообіг України склав $26 млрд (інфографіка)

Протягом січня-березня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $16 млрд, а експортували — на суму $10 млрд.

Про це повідомили в Держмитслужбі.

При цьому оподаткований імпорт склав $13,8 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.

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Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-березні 2024 року склало 0,49 дол/кг, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $3 млрд,

Польща — $1,6 млрд

Німеччина — $1,3 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $992 млн, Іспанії — на $813 млн, Китаю — на $789 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні-березні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $5,3 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 38,9 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $3 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 21,3 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $2 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 31,8 млрд грн, що складає 25% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $6,5 млрд

метали та вироби з них — $1,1 млрд

мінеральні продукти — $924 млн

За перші три місяці 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 94,4 млн грн.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, у січні 2024 року товарообіг склав $8,5 млрд. Це на 7% більше за аналогічний період 2023 року. Так, протягом січня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $5,1 млрд, а експортували — на суму $3,4 млрд. Про це повідомили в Державній митній службі.

При цьому оподаткований імпорт склав $4,5 млрд, що становить 90% загальних обсягів імпортованих товарів.

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